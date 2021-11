El comité de San Cibrao critica la "sumisión total" de Gobierno y Xunta a la multinacional Alcoa

El comité de empresa de la fábrica lucense de San Cibrao del gigante mundial de fabricación de aluminio Alcoa ha reprochado a las autoridades españolas la "sumisión total" a la multinacional estadounidense, en lugar de buscar una solución que garantice el mantenimiento de la producción y el empleo.



Esa es la reacción del comité de empresa a la reunión celebrada este lunes entre el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y la ministra de Industria, Reyes Maroto, sobre el futuro de la fábrica, de la que la multinacional estadounidense trata de cerrar y desprenderse de sus empleados.



El presidente del comité de empresa de la fábrica cervense, José Antonio Zan, dijo que la ministra de Industria no hizo referencia a una posible "intervención pública" de la factoría para facilitar su venta a un inversor industrial, como pidieron el Parlamento de Galicia y el Congreso de los Diputados.



"No abrió la boca" en relación con ese tema, dijo Zan, algo que, a su juicio, es "esperpéntico" y que debería llevar a los responsables de la administración pública a "reflexionar", añadió.



El Ministerio de Industria se limita a decir que "la culpa de todo es de Alcoa", pero no aporta alternativas para desbloquear una situación, después de meses encallada, y buscar una solución industrial para mantener la producción de aluminio primario en España, enfatizó.



A su juicio, esta postura resulta difícil de entender en un contexto marcado por la crisis de suministro de materias primas y "da la sensación de que, si Alcoa quiere, puede hacer con nosotros lo que quiera", lamentó Zan.



Ahora, se habla "poco o muy poco" de una "verdadera solución" para superar la actual situación, a pesar de la huelga que mantienen desde el pasado 27 de septiembre los empleados de la fábrica.





Reunión con representantes del Partido Popular

Este martes, los miembros del comité de Alcoa se reunirán en su sede de la planta industrial de San Cibrao con representantes del Partido Popular a nivel estatal, autonómico, provincial y comarcal.

La delegación popular estará encabezada por el vicesecretario de Participación, Jaime de Olano; la presidenta en la provincia de Lugo, Elena Candia; y el secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado.

También participarán en dicha reunión varios representantes populares en el Congreso de los Diputados, como el coordinador de Industria y Energía del grupo popular, Guillermo Mariscal; la portavoz de Industria del grupo popular, Tristana Moraleja; y el diputado lucense Joaquín García Díez.

Asimismo, desde de los municipios más afectados por la situación actual de la fábrica asistirán el alcalde de Xove y coordinador del Partido Popular en A Mariña, Demetrio Salgueiro; y la teniente de alcalde de Cervo, Dolores García Caramés.