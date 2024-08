Coches mal estacionados entorpecen el trabajo de los ambulantes del Mercado Semanal en Ribadeo

Ribadeo organiza los miércoles su Mercado Semanal con más venta en verano que el resto del año pero con algún problema que otro que es denunciado por los vendedores ambulantes.

Phalo tiene un puesto de bolsos y complementos, lamenta que los coches ocupen el espacio que está destinado a sus puesto y a los de sus compañeros.

El Ayuntamiento delimita el espacio del aparcamiento para que los miércoles no se estacione pero siempre hay algún despistado, o aprovechado, que deja ahí el coche.

Que venga la grúa

Explica que él paga para poner legalmente los metros de su puesto y no es justo que los coches interfieran en su quehacer. Además señala que Ribadeo es el mercado más caro al que acude en Galicia.

Es cierto que la Policía Municipal recorre el mercado tomando nota de las posibles irregularidades y de las matrículas de los coches mal estacionados, pero Phalo indica que eso no llega. Multar no basta, es necesario que el Ayuntamiento se implique y envíe a la grúa para retirar el vehículo. Según él "no respetan nuestra dignidad y nuestro trabajo".