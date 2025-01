Va a un cine de Ribadeo (Lugo) en plena infancia y, décadas después, así le cambia la vida: "Decidí..."

Cuando Carme Rodríguez escucha la música que ella ha compuesto en una sala de cine siente algo muy especial. Si esa sala es el cine al que fue durante toda su infancia y juventud en Ribadeo (Lugo), los pelos se ponen de punta. Afirma que “es una experiencia muy bonita, sirve un poco para pararte a pensar en todo el camino que llevas realizado estos últimos años, desde que ibas con sentido de espectadora hasta que ahora vas con otro pensamiento, es verdad que te pones muy crítica en esos momentos”.

Carme

Carme es una joven de 28 años cargada de sensibilidad que compone bandas sonoras, entre otras muchas cosas. Porque además hace música de orquesta, toca el piano -disciplina en la que es autodidacta- canta, ha creado un festival de cortos y está muy vinculada al arte en general.

su primer largo

Acaba de componer la música para una película documental cargada de sensibilidad, “Prefiro condenarme” que cuenta la lucha de Sagrario, una mujer que sufrió malos tratos y luego se enfrentó a un juicio por adulterio en los años 70, durante la dictadura. Es un filme en el que se mezcla “el deseo, la desobediencia y la clase social”, como lo califica la directora, Margarita Ledo. Una película muy especial que requería una música muy especial.

Cuenta Carme que la música es una mezcla de sensibilidad y también de molestia: “Teníamos la intención de intrincar varios aspectos, queríamos hacer una música delicada, una música sensible, queríamos hacer también una música incómoda a veces porque la propia historia también lo es, pero sobre todo queríamos dejar protagonismo esencial a la propia Sagrario”.

historia muy potente sin recurrir a la ficción

Bromea Carme con que los músicos siempre tienden a poner música de más, a “coger demasiado protagonismo”, pero esta vez no lo hicieron, había que retirarse un poco y dejar que la historia luciera por sí sola. Porque a veces uno se encuentra con historias muy potentes en la vida real, sin necesidad de recurrir a la ficción.

Ha tenido mucha libertad creativa por parte de la directora del filme, ya que “confió plenamente en mi criterio lo cual siempre es un punto de partida para trabajar muy a gusto”, y ha trabajado como en casa porque tenía un equipo lucense: con el clarinestista Dani Veiga y la chelista Virginia del Cura, en los estudios Abrigueiro con Arturo Vaquero. Para Carme son “unos músicos en los que confío y les puedo pedir lo que sea, son serviciales y son atentos, lo mismo pasó con la directora, con Margarita, al final fue un trabajo precioso en el que pudimos sacar adelante algo hecho desde esa sensibilidad sin tener que preocuparnos de tiempos ni de cosas logísticas más incómodas”.

las etapas de la carrera

Llevar la película a la localidad de Ribadeo (Lugo) -donde se ha estrenado en los últimos días- es un requerimiento personal de Carme porque le gusta “que esas cosas estén democratizadas y al alcance de toda la gente”. Cuando ve el resultado final hace balance de toda su historia en un mundo “muy reñido en el que hay mucha competitividad y parece que hay sólo un camino correcto: tienes que hacer una peli con tal edad, tienes que estar en este festival en este momento...”

Ella, sin embargo, optó por llevar su propio camino, “decidí separarme de todo eso porque era complicado poder gestionarlo, desde el principio sabía que iba a llevar un camino particular”. Así que no sabe si llegar ahora a hacer la banda sonora de “Prefiro condenarme” es tarde o es pronto, pero no le importa. No se quería cerrar solo a hacer bandas sonoras y está muy satisfecha de todo lo que le ha dado el camino realizado hasta aquí, estudiando “Composición” y trabajando en muchos ámbitos.

Ha impulsado un Festival de Cortos -que ya ha celebrado tres ediciones-, ha hecho música sinfónica y trabajado con gente muy interesante. Además el 2025 va a ser un año prometedor en el que espera conquistar terrenos nuevos. Tiene en ciernes una serie coproducida por Portugal y Galicia para la plataforma HBO y un par de largometrajes más. Piensa que va a ser “un año muy interesante en el que ir conquistando terrenos nuevos y creciendo un poquito más”.