El centro de salud de Burela abrirá por las tardes a partir de febrero

El centro de salud de Burela abrirá en horario de tarde a partir del 1 de febrero, en concreto desde las 14:00 horas del mediodía hasta las 21:00 horas de la noche, gracias a la contratación por parte del Sergas de un médico de familia, personal de enfermería y personal de servicios generales.

La rueda de prensa de presentación de esta noticia fue efectuada el el propio centro de salud burelés por el gerente del Área Sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, Ramón Ares Rico, junto al director de Atención Primaria de la provincia, Rafael Sánchez Fernández y la gerente del distrito sanitario de A Mariña, María José Cortés Canay.

Con esta medida, a partir de febrero los pacientes que así lo deseen podrán, "de forma totalmente voluntaria" decidir si quieren adscribirse a este nuevo cupo para ser atendidos en el nuevo turno de tarde en lugar del de mañana.

Esto, según el responsables del área sanitaria, permitirá "una mejor conciliación de la vida familiar y laboral de los usuarios, que podrán escoger el turno que mejor se adapte a sus necesidades".

Ares también ha querido aclarar dos aspectos en relación a esta nueva medida: en primer lugar, que la puesta en marcha de atención primaria en horario vespertino no afecta al servicio de urgencias; y, en segundo lugar, que esto se aplica en Burela y no en Viveiro -donde también existe demanda- porque "no se ha conseguido que ningún facultativo haya escogido esa plaza hasta el momento".