Un Belén sin Niño Jesús atrae todas las miradas en un pueblo de Lugo

Lo han elaborado las integrantes de la Asociación de Mulleres San Ciprián, en Cervo (Lugo). Buscaban hacer algo diferente pero reconocen que no fue fácil porque moldear las figuritas tiene su arte. Una señora de la asociación se animó, ella se atrevía a dirigir la operación, y tiraron para delante.

cinco meses untando cola

Les llevó mucho meses de trabajo, cinco en total. Un tiempo necesario porque cuando se moja el papel con la cola hay que darle forma y dejarlo secar de manera que no se deshagan las formas, requiere sumo cuidado. Amparo Pernas, la presidenta de la Asociación, asegura que es todo muy artesanal: "El portal, todo hecho artesanal y con productos reciclados, solamente hay unas cartulinas de colores para hacer las palmeras".

¿dónde está el niño?

El Belén es muy completo, tiene de todo, sus pastores, animalitos, los reyes, la sagrada familia... pero hay una ausencia destacada, no está el Niño Jesús. Amparo explica que "a los niños les llamaba mucho la atención que en el portal no hubiera niño", así que les explicaba "que el niño no se puede poner hasta que llegue el día 24 por la noche que es cuando nace, no se puede poner un niño en el belén antes de nacer".

Cedida Belén reciclado de la Asociación de Mulleres San Ciprián

El Belén, que ocupa unos 8 metros de extensión, no está pintado, ha quedado en blanco porque el periódico con la cola pierde las letras. Lo han dejado así conscientemente, quieren que la gente aprecie que está realizado con papel reciclado. Se muestra en la Casa del Mar de San Ciprián.

BODAS DE PLATA

La Asociación Mulleres San Ciprián acaba de cumplir 25 años, sus socias tienen la impresión de que no ha pasado tanto tiempo pero cuando echan la mente atrás y se ponen a repasar todo lo hecho se dan cuenta de que siempre fueron muy activas e innovadoras. Hicieron muchas cosas, “mucho trabajo pero muy bonito y gratificante”, según recuerda la presidenta, Amparo Pernas.

Ellas ponen mucho empeño en todo lo que hacen y quieren que el resultado sea el mejor. A lo largo de su historia han organizado viajes, talleres con mayores y niños, cursos... y están todas “muy contentas de que saliera para delante y la gente participara, con mucho trabajo pero contentas”.