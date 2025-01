Aterriza un nuevo recurso verdaderamente dulce en Ribadeo (Lugo), ahora tus fiestas ganarán enteros

La cuenta corriente de Manu se ha quedado tiritando después del esfuerzo inversor de acondicionar el local e inaugurar su propio negocio, la repostería Aware Cakes, en la calle San Francisco nº 2, en Ribadeo (Lugo). Lanzarse a una aventura como el autoempleo no es fácil pero suele venir alimentada de ilusión y pasión, como la que él tiene por el dulce. O la que tenemos todos los demás pecadores porque es una de esas cosas que te pueden arreglar un día, una deliciosa tarta de chocolate cargada de serotonina.

Y como pecadores y aficionados al dulce somos muchos, si no todos, es un negocio con un futuro alentador, sobretodo teniendo en cuenta que se han puesto muy de moda esos eventos sociales en que se da a conocer el sexo de un bebé, los "Baby Showers", o esos rincones preciosos y cubiertos de delicias que se instalan en toda celebración que se precie, las "Candy Bar" o "Mesas Dulces". Pues de eso se encarga Manu Aragón, tú le pides y él lo convierte en realidad.

De hecho, Manu no tiene miedo a innovar y probar y si tú quieres algo especial puedes encargárselo, tanto en forma como en combinación de ingredientes. Apuesta por la personalización, no quiere estancarse en el "sota, caballo y rey de una tarta de chocolate, zanahoria y de ahí no salgo". Él lleva trabajando en repostería desde los 17 años y ya cuenta con "una evolución y una formación". Es decir tú puedes encargarle lo que quieras: "Oye Manu, quiero una tarta de chocolate con coco y maracuyá, yo te puedo decir que para mí esos sabores no combinan bien, pero bueno yo te lo hago si tú quieres".

VALOR, ESFUERZO Y TRABAJO

Ya llevaba unos años realizando encargos en Ribadeo y alrededores, pero por fin podrá tener su propio local y mantener un contacto más abierto con el público. Ha sido complicado y ha puesto mucha pasión en ello. Lanzarse daba un poco de vértigo pero lo ha hecho "con mucho valor, esfuerzo y mucho trabajo". El local lo ha montado en plan DIY (Do It Yourself) "todo casero, por decirlo así de alguna manera": pintar, empapelar, montar muebles, barra, mesas, excepto la instalación eléctrica... todo lo demás lleva su sello.

Y ¿cómo va a funcionar la repostería? bajo encargo. Elaborar una tarta requiere un proceso personalizado, saber qué sabores quiere el cliente, para cuándo, para cuántos, intolerancias... esto necesita preparación. Como Manu lleva ya unos años con esto tiene la facilidad de "poder crear recetas y sabores". Recomienda encargar con unos días de antelación.

Manu piensa que el negocio puede funcionar bien porque no hay nada similar en Ribadeo y "esas pijadillas llaman la atención". Si tienes un bautizo, una comunión y quieres una mesa dulce con cupcakes, tarta, galletas, personalizado todo con temática de comunión "pues se puede hacer y si la niña se llama Ruperta, pues con el nombre de Ruperta, por ejemplo". Él se sienta con el cliente, éste pide, se plantea la decoración y a ello.

Si te preguntas en qué precios nos movemos. En los mínimos, para una tarta de 15 centímetros, (que son tartas altas y rinden mucho) parte de 32 euros y por arriba "hasta que te alcance el presupuesto". Todo es posible en el mundo del azúcar...

Cedida Un placer dulce y en terraza

Ah, y además de encargarle tus dulces favoritos puedes disfrutar de un café, una infusión o un 'piscolabis' en sus instalaciones o en su terraza. Un lugar de lujo para pasar una tarde agradable de sábado, como han hecho buena parte de los ribadenses y allegados, o alternar con amigos este mismo domingo. No esperes más, ¡toca estrenarlo!