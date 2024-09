Alquilar un piso todo el año, misión imposible en algunos pueblos de la costa de Lugo

Está complicado encontrar pisos de alquiler de larga temporada en algunas poblaciones de La Mariña. Ribadeo, Foz o Viveiro se han convertido en importantes polos turísticos y los propietarios de inmuebles prefieren alquilar en verano y tener el piso libre el resto del año. Le sacan más partido.

En verano lo mínimo que piden en Ribadeo por una semana en un piso son 700 u 800 euros pero esto se duplica en poblaciones playeras como Barreiros o San Ciprián (Cervo). Así que en dos meses de temporada alta recaudan lo que conseguirían en un año.

Bibiana Abuín, de la inmobiliaria A Mariña Bonita en San Ciprián, nos cuenta que los precios han aumentado, "se dio un aumento considerable de los precios del alquiler vacacional, lo más barato que podemos tener son 1.700 o 1.800 euros por semana, algo así".

Esta inmobiliaria está enfrente de la playa, en la zona donde se celebra la Maruxaina, "aquí el turismo en los meses de junio, julio, agosto y septiembre es brutal"

DOS O TRES PISOS PARA TODO EL AÑO

Las inmobiliarias apenas tienen dos o tres pisos para todo el año y se los quitan de las manos.

Toñi Fernández, de Alba Inmobiliaria en Ribadeo, explica que "hay mucho cliente en lista de espera para ver si les encontramos algo, pero lo único que encuentras es temporal, de septiembre a junio y nada más". Ese tipo de alquiler no interesa a la gente que viene a establecerse, "no les interesa, no pueden estar con los bártulos de un lado para otro".

VEINTE PERSONAS AL DÍA BUSCANDO PISO

Néstor Sordo, de Inmoriba en Ribadeo, tiene una media de veinte personas al día que le preguntan por ello y confirma que es complicado vivir en Ribadeo: "la gente está muy de alquilar por temporada, turístico, y a la larga... el alquiler tradicional pues cada vez menos, está complicado vivir en Ribadeo todo el año".

Los que van encontrando algo para vivir son los profesores, por ejemplo, que buscan piso por una temporada muy concreta y dejan libre el apartamento en verano, justo cuando el propietario le saca más jugo.

VIVIENDAS CERRADAS POR MIEDO

A pesar de esta situación, desde AVITURGA, Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, explican que en la comunidad hay un 20% de viviendas cerradas que no se sacan al mercado del alquiler por la inseguridad jurídica que implica.

Dulcinea Aguín es la presidenta de Aviturga y lamenta que "al final el propietario es el que tiene que asumir la vulnerabilidad, en caso de que no le paguen es él quien tiene que poner la demanda, y generar gastos, si le devuelven la vivienda en malas condiciones no hay responsabilidad".

MÁS RENTABILIDAD PERO MAYOR CARGA FISCAL

Reconoce que es cierto que el alquiler turístico supone mayor rentabilidad y el propietario tiene una disponibilidad mayor del piso durante el año, pero también le obliga a tenerlo más modernizado y con todas las prestaciones.

Por la otra parte, el alquiler anual tienen bonificaciones fiscales más interesantes que el alquiler turístico. Este último puede suponer un coste para el propietario de hasta un 35% en concepto de IRPF.