Alcoa no ve viable la venta antes de que acabe septiembre

El presidente de Alcoa España, Álvaro Dorado, ha afeado las "demoras y demandas no razonables" de GFG Alliance -Liberty House- sobre el acuerdo de venta de la planta de aluminio en San Cibrao, por lo que ha dicho que "no es realista" pensar en firmar un acuerdo de venta antes del 27 de septiembre como se había acordado.

En un comunicado, Alcoa recuerda que han transcurrido casi dos semanas sin que GFG respondiera y no fue sino el pasado viernes cuando envío a Alcoa una propuesta de términos y condiciones "que no muestra ningún movimiento para avanzar en el proceso de venta" de la planta lucense de aluminio primario.

"Según su última propuesta de términos y condiciones, parece que GFG no está interesada en adquirir la planta de aluminio, a menos que también pueda obtener el control de la refinería de alúmina, asegurarse el suministro de alúmina en términos poco realistas y evitar comprometer sus propios fondos para el futuro de la planta de aluminio", ha afirmado Dorado.

Alcoa, ha sostenido, ha negociado "de buena fe" durante todo el proceso y ha realizado varias concesiones para llegar a un acuerdo conforme al calendario propuesto por GFG, entre otras ha citado acordar el traspaso de la planta de aluminio por un euro; y contribuir con 50 millones de euros a un fondo destinado a apoyar el futuro de la planta.

También pagar todos los costes necesarios para separar la planta de aluminio de la refinería, estimados entre 40 y 60 millones de dólares, y proporcionar un contrato de suministro de alúmina por cinco años en condiciones estándar de mercado, ha detallado en la nota.

Por el contrario, ha lamentado Alcoa, GFG ha demandado condiciones "fuera de los límites" del acuerdo firmado con el comité de empresa.

Su propuesta mantiene la petición de un contrato de alúmina de 20 años "fuera de las prácticas habituales del mercado", derechos sobre una venta futura de la refinería y "no está dispuesta" a comprometer ninguna financiación para el futuro de la planta.

Según Alcoa, la planta de aluminio de San Ciprián se encuentra en una "situación insostenible" debido en gran parte a la falta de un marco energético competitivo en España que persiste desde hace años.

Además, la planta de aluminio ha incurrido en pérdidas de más de 110 millones de euros en los últimos dos años y actualmente pierde aproximadamente un millón de euros a la semana, ha concretado.

Por todo ello, no considera viable la firma de un acuerdo de venta antes del 27 de septiembre, como se acordó entre Alcoa y los representantes de los trabajadores, ha zanjado.

Este martes, trabajadores de Alcoa cortaron el tráfico en la Autovía del Noroeste (A-6), a la altura del municipio de Outeiro de Rei, para reclamar una vez más que llegue a buen puerto el proceso iniciado para la venta de la planta.

El comité de empresa celebró el lunes un pleno extraordinario en el que ratificó su postura de "no aprobar otra cosa que no sea la venta" de la fábrica de aluminio primario al GFG Alliance -Liberty House-, porque "no hay otra solución viable" que garantice el futuro de la producción y de los puestos de trabajo.

Los trabajadores de las auxiliares, en huelga

Los trabajadores de las empresas auxiliares de la aluminera de San Cibrao han iniciado esta madrugada una huelga indefinida para reclamar el mantenimiento de los empleos, dependientes de la continuidad de la fábrica de producción de aluminio primario.

El portavoz de la plataforma asociativa de trabajadores de empresas auxiliares de la aluminera, Kike Rocha, precisó que la huelga iniciada a las 6:00 horas fue convocada el pasado 21 de julio, pero quedó en suspenso al iniciarse la negociación para la venta de la fábrica a Liberty House.

Los trabajadores han decidido reactivar la huelga al estar a punto de expirar la negociación entre ambas empresas para alcanzar un acuerdo pero que parece no tener solución.

"Vamos a luchar por nuestros puestos de trabajo", dijo Rocha, quien lamentó que los empleados de las empresas auxiliares no han podido expresar su opinión en el proceso al no ser escuchados ni por directivos "de Alcoa, del Gobierno de España ni tampoco por la Xunta de Galicia".

Para Rocha, "no hay ninguna salida posible" a un acuerdo si este no prevé incluir al medio millar de trabajadores de las empresas auxiliares.

Sobre el desarrollo de la huelga, indicó que solo están trabajando aquellos operarios que cumplen los servicios mínimos y aseguró que hay "piquetes informativos" en la fábrica.

El Parlamento gallego pide más compromiso al Gobierno central

El Parlamento de Galicia ha pedido este martes por unanimidad al Gobierno central que se comprometa a que las instalaciones de Alcoa en San Cibrao y los proyectos industriales pensados para las mismas puedan optar al fondo europeo de recuperación.

Así lo recoge una proposición no de ley presentada por el PPdeG, que ha contado con el apoyo de los dos grupos de la oposición y a través de la cual el Legislativo gallego también reclama al Ejecutivo central que fije “de una vez por todas un precio eléctrico competitivo” para la industria mediante medidas como la aprobación de un estatuto electrointensivo, el incremento de los pagos por CO2, o un nuevo sistema de gestión de la demanda.

La diputada del PPdeG Elena Candia ha manifestado que esta es una semana “decisiva” para el futuro de la actividad industrial en San Cibrao por las negociaciones para la venta de las fábricas de Alcoa al grupo Liberty y que, en este contexto, no se entendería que no se actuase por “la defensa de la continuidad de los puestos de trabajo” y la producción de aluminio.

Candia ha criticado que el Gobierno central “faltó a su palabra en numerosas ocasiones” en relación al futuro de Alcoa y, en “tiempo de descuento” para el desenlace de esta cuestión, ha reclamado apoyo para esta iniciativa de modo que se haga todo lo posible por asegurar su futuro.

El PPdeG ha captado el voto favorable del grupo socialista, a pesar de que no ha sido aceptada la enmienda presentada y que añadía al cuerpo original de la iniciativa dos puntos adicionales con deberes para la Xunta de Galicia.

Entre ellos estaban un llamamiento a seguir trabajando en la mesa multilateral creada para llegar a resultados que garanticen la continuidad de la central y el desarrollo de un plan industrial “para promover la actividad económica y laboral” en toda la comarca de A Mariña.

El portavoz de Industria del PSdeG, Martín Seco, ha trasladado que han apoyado la proposición no de ley popular porque, “a pesar de estar completamente errada en el tiempo”, recoge preceptos positivos para el futuro de la planta.

El PPdeG también ha podido contar con el apoyo de un BNG que también ha visto rechazada su enmienda, esta vez de sustitución, y que modificaba el texto original para incluir nuevas demandas como una posible intervención pública de la central “en caso de una negativa a la venda” para “que se garantice la continuidad de la actividad y de los puestos de trabajo”.

La parlamentaria nacionalista Noa Presas también ha planteado esta posibilidad para el caso de que se trunque el funcionamiento de Alu Ibérica, antigua sede de Alcoa en A Coruña, además de lanzar de nuevo la propuesta de creación de una tarifa eléctrica gallega, que no ha respaldado ninguno de los otros grupos.

Presas ha cargado contra la gestión en política industrial del PPdeG en Galicia y contra “su estrategia de autoexculpación permanente”, a la vez que ha responsabilizado de la situación que se vive actualmente en A Mariña a las decisiones tomadas en décadas recientes por diferentes gobiernos populares.