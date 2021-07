El alcalde de Ribadeo, positivo en COVID pese a estar vacunado

El alcalde, Fernando Suárez, hace cuarentena en su casa después de dar positivo en covid19.

Barcia dice encontrarse bien y seguirá trabajando desde su hogar para mantener la coordinación con el resto del equipo de gobierno, “el fin de seguir con el normal funcionamiento del Ayuntamiento”.

El regidor señala “pues resulta que soy positivo en covid. A pesar de tener ya desde hace días las dos dosis de la vacuna contra la covid19, acabo de recibir los resultados de una pcr a la que me sometí este fin de semana por notarme con alguno de los síntomas propios de esta enfermedad”.

"Ni la vacuna evita que nos podamos contagiar"

Suárez Barcia dijo que “aunque me encuentro, y me encontré en perfecto estado de salud, puedo comprobar por mí mismo que ni la vacuna evita que nos podamos contagiar, aunque en mi caso afortunadamente, no vaya mas allá de un aislamiento en mi casa durante los días que se me indiquen”.

El alcalde añadió: “desde mi hogar seguiré trabajando y a contactar por teléfono y por internet para mantener la coordinación con el resto del equipo de gobierno, el fin de seguir con el normal funcionamiento del Ayuntamiento”.