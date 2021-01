Acisa pide a los ribadenses que cumplan las restricciones para "poner fin lo antes posible a esta situación"

Acisa Ribadeo traslada un mensaje de ánimo a la hostelería y al comercio y pide a la ciudadanía que sea responsable para poner fin lo antes posible a esta situación.

El presidente de la asociación, Francisco Iriarte, señala que "cerramos para volver abrir en tres semanas, si todos somos responsables lo podremos conseguir; si no, a parte del daño a la vida y la salud de la gente que se contagie, estaremos dañando irreparablemente la economía local de Ribadeo, haciendo morir también a muchas empresas y eliminando muchos puestos de trabajo. Por eso hoy más que nunca lo que pedimos es mucho sentidiño".

"Al menos nuestras tiendas siguen todas abiertas, no caigamos por favor en la tentación de estar aburrirnos en casa y coger el móvil para comprar algo donde no debemos. Sigamos apoyando, como lo estamos haciendo en estos meses, al comercio local. Si tenemos necesidad de comprar algo, salgamos de casa con mascarilla puesta, solos o con quien convivimos, y comprémoslo en Ribadeo. Aquí tenemos casi de todo y no necesitamos que nos traigan nada de fuera. Es más expresiva la sonrisa de una persona aun con mascarilla que la de una caja", recuerda Iriarte.

Por su parte, el gerente de Acisa, Jesús Pérez, añade que "tenemos la hostelería cerrada, los gimnasios, el ocio infantil, los comercios están con limitaciones, por favor, no hagamos que este sufrimiento sea en vano. Queremos volver a abrir las puertas cuanto antes, queremos volver a trabajar y a atenderos, queremos hacerlo porque nos gusta, nos dedicamos a ello y sobre toro vivimos de ello. Por eso le pedimos a la ciudadanía que sea especialmente escrupulosa y rigurosa con las normas, parece mentira que haya que recordar estas cosas. No convirtáis las casas en bares, no hagáis botellones a escondidas, no solo porque será una falta o un delito, sino porque os estaréis poniendo en riesgo a vosotros, a vuestros seres queridos y a un montón de gente que ahora mismo no puede trabajar".

Acisa Ribadeo mantiene todos sus servicios operativos. Dadas las recomendaciones de la Xunta de Galicia sobre el teletrabajo, han variado el horario de atención al público, por lo que provisionalmente se prestará de 9:00 a 14:00 horas, mediante teléfono o mail o bien con cita previa en la oficina.

Desde Acisa piden a todos los asociados que les hagan llegar sus nuevos horarios y los servicios que tendrán durante estas semanas para dar la máxima difusión a través de nuestras redes sociales.

También ampliarán sus esfuerzos en mantener informados a los socios de los cambios normativos, y muy especialmente en dar cumplida información de todas las ayudas que se publiquen.