Acisa advierte de que un aumento de casos podría ser nefasto para el verano en Ribadeo

Acisa ha hecho una llamada a la prudencia y a la cautela ante el aumento de casos de Covid-19 que se está registrando en los últimos días en Ribadeo.

Según la información actualizada en el portal web de la Xunta de Galicia constan 15 en los últimos 14 días y 10 a 7 días, con incidencias de entre 150 y 250 a 14 días y de 75 a 125 a 7 días.

Dichos datos preocupan a la patronal ribadense.

Francisco Iriarte, presidente de la asociación, ha advertido que "seguimos con preocupación la situación epidemiológica diaria. El sector hostelero, en especial, está preocupado porque no haya un repunte que nos lleve de nuevo a limitaciones en la capacidad de trabajo. Por eso insistimos en pedir la máxima responsabilidad a la ciudadanía".

"Los hosteleros no son policías y se les está poniendo en situaciones comprometidas. Así nos lo están trasladando, se está viendo un exceso de relajación en la ciudadanía, que quizás sea excesivo. Queremos ser claros: la responsabilidad es de todos, hosteleros, comerciantes... pero especialmente ahora, es de los clientes. Las normas siguen siendo las mismas y debemos seguir cumpliéndolas, no vale decir ya estoy vacunado, voy a ir sin mascarilla… Seamos responsables, no vayamos a estrellarnos en el último momento", avisó Iriarte.

Por su parte, Jesús Pérez, gerente de la patronal ribadense, indicó que "el 99% de los locales cumplen con las normas y por tanto Ribadeo es seguro y su hostelería también. Quienes incumplen están siendo sancionados y asumirán las consecuencias. Pero son una minoría, por cuatro o cinco casos puntuales no se va ensuciar el nombre y reputación de la hostelería ribadense, que está siendo ejemplar. Nuestra preocupación se centra en que la situación no empeore. Un cambio en el nivel de restricciones supone un retroceso en aforos y horarios que como mínimo dura un mes si la situación se controla rápido, pero si empeora duraría más. Estamos probablemente en el mes más delicado donde nos jugamos el verano. No cometamos errores innecesarios, por favor. Un retroceso ahora implicaría restricciones hasta julio. No nos relajemos, actuemos con la mayor responsabilidad posible".