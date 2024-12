Un vecino de un pueblo de Galicia habla en gallego a una estadounidense y sorprende con su respuesta: "Soy capaz"

Una joven estadounidense se ha hecho viral en TikTok al compartir una curiosa y emotiva anécdota sobre su experiencia en un pequeño pueblo gallego, donde el idioma y la amabilidad de los lugareños dejaron una huella profunda en su corazón. La historia que relató, acompañada de una transcripción de la conversación, ha desatado una ola de comentarios que celebran la diversidad lingüística de Galicia y el esfuerzo de los extranjeros por integrarse en la cultura local.

La joven, cuya cuenta en TikTok acumula miles de reacciones, se encontraba disfrutando de un café en una tranquila plaza de la región cuando un hombre mayor se le acercó y, en perfecto gallego, comenzó a conversar con ella. Aunque la chica no dominaba el idioma, logró seguir la conversación gracias a su conocimiento del castellano, que comparte algunas similitudes con el gallego.

La historia se ha hecho viral, acumulando miles de comentarios que destacan la importancia de aprender y valorar el gallego, sobre todo en un momento en que el idioma enfrenta desafíos debido a la globalización y la predominancia del castellano.

Alamy Stock Photo Un letrero en gallego

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la reacción de los usuarios gallegos que comentan la publicación, muchos de los cuales se muestran orgullosos de que una extranjera se interese por aprender su idioma. "Soy gallega y sinceramente es muy refrescante ver a extranjeros que respetan el idioma más que otras personas de España", escribió uno de ellos. Otro comentario apuntaba: "Esta persona es capaz de entender el gallego, cuando el español ni siquiera es su primera lengua. Y los españoles no son capaces…".

También han sido numerosos los usuarios que aplauden el esfuerzo de la joven, quienes destacan que, a pesar de las dificultades, ella se mostró abierta a aprender y a intentar comprender lo que le decían. "¡27 años, gallega de nacimiento! Qué alegría ver que la gente se interesa por aprender nuestro idioma, es hermoso pero lamentablemente está cayendo en el olvido. Gracias y si tienes alguna duda, aquí estoy", comenta otro usuario, evidenciando la preocupación por la preservación de la lengua gallega, que sigue siendo fundamental para la identidad cultural de la región.

La lengua gallega es una parte fundamental de la identidad de Galicia, pero a lo largo de las últimas décadas ha sufrido un proceso de diglosia, en el que el castellano ha tendido a imponerse como lengua común en muchas situaciones cotidianas. Aunque en las últimas décadas se han implementado políticas para fomentar su uso y enseñanza, el gallego sigue siendo una lengua en peligro, sobre todo en las zonas urbanas donde la influencia del castellano es más fuerte.

El gesto de este hombre mayor al hablar en gallego con la joven estadounidense refleja la situación de muchos gallegohablantes, que ven en el idioma no solo una herramienta de comunicación, sino una manifestación cultural que se debe proteger y promover. Para muchos gallegos, es un orgullo hablar su lengua materna y, por ello, no dudan en utilizarla en su día a día, incluso cuando se encuentran con personas que no la dominan. Esta actitud contribuye, según expertos, a la revitalización del gallego, pues si bien no todos los extranjeros que visitan Galicia dominan el idioma, aquellos que hacen el esfuerzo por entenderlo y hablarlo son recibidos con simpatía y admiración.

La publicación de TikTok de la joven estadounidense ha desbordado las fronteras de Galicia, generando debate sobre la importancia de los idiomas regionales en España y el valor que los extranjeros otorgan a aprender y respetar esas lenguas. Comentarios como "Haces mucho más por entender y escuchar a los gallegohablantes que muchos otros que viven en Galicia y llevan más de 10 años aprendiendo el idioma en la escuela y dicen que no saben hablarlo", ponen de manifiesto la percepción de que, a veces, los hablantes nativos de una lengua no siempre son los más dispuestos a preservarla y promoverla.