Le dicen que tiene que gastar 3.000 euros en unos audífonos y esta mujer de Galicia da la respuesta perfecta

Hay palabras o expresiones gallegas que tienen un sentido tan difícil de explicar, de traducir o que están tan interiorizadas que solo las entienden allí y no saben cómo decirlas de otra forma. Pero hay algo que les caracteriza de forma indudable que es la retranca, como la de esta señora, que ha convertido esta publicación en un vídeo viral de TikTok.

Este humor está tan unido a la cultura y al empleo cuidadoso del lenguaje que hace que lo que es divertido en un lugar carezca de sentido en otro. Esto que hace tanta gracia en Galicia, en el resto de España no hace casi ninguna, y si pruebas a traducirla al inglés, probablemente sigan haciendo en sus cosas.

Aun así, muchas de estas expresiones gallegas se han hecho universales y aunque hayan salido de nuestras fronteras, los de fuera no acaban de entenderlas o les pueden llevar a equívocos. Además, tienen unos matices que, por mucho que los expliques, a veces son difíciles de traducir.

Galicia es un lugar único en España

La psicología de un gallego se puede entender mejor cuando sabes cómo funciona el tiempo allí. De ahí que no sean partidarios del blanco o negro, les gustan los grises, como el cielo que ven a diario. Pero el sentido del humor propio de esta tierra tiene un nombre y es el de retranca: una mezcla de sarcasmo e ironía.

Mujer de Galicia

Una de las metáforas con las que se suele describir a los gallegos es la de la escalera. El "nunca se sabe si suben o si bajan" es universal, aunque muchos no estén de acuerdo con esta faceta de la personalidad galaica. Es una idea bastante difundida la de que los gallegos acostumbran a responder con una nueva pregunta o con un "depende".

Pese a ser uno de los pueblos más hospitalarios, a los gallegos también se les conoce por ser personas desconfiadas que tardan tiempo en ofrecerse a los demás. Cuando lo hacen, dicen los tópicos, has ganado un amigo para toda la vida. De hecho, lo notarás porque terminarán palabras con -iños.

Su amistad es de las incondicionales y no se la dan a cualquiera. Por eso miran de arriba abajo, por eso puede que al principio no hablen demasiado, por eso te notas observado y juzgado. Una reacción natural de alguien no acostumbrado a este tipo de interés es pensar "y a usted qué le importa", pero eso es no comprender que en los lugares pequeños todo el mundo se conoce.

Aunque no lo creas, existen dos Galicias en el mundo

Esto se traduce en que en verano es casi imposible recorrer su geografía sin encontrarte con una fiesta gastronómica, histórica, patronal o las tres cosas juntas, pero siempre puedes darte la vuelta. Eso sí, si te quedas, acabarás convertido, descubriendo que al final sí que tenías alma y que no eres tan gris.

La respuesta perfecta

El vídeo de TikTok que lo está rompiendo trata sobre una mujer mayor que explica que la médica le dijo que tenía que poner "audífonos": "2.000 o 3.000 euros". Cuando escuchó el precio, que no tuvo problema para enterarse, le dijo: "¿Para lo que hay que oír? Bueno, hombre... Ya tengo ganas de gastar 3.000 euros".

Los comentarios de la publicación viral lo dicen todo. "En Galicia las abuelas son molonas", señala una de esas respuestas con más reacciones, así como otra usuaria señala que "a veces oyen y se hacen los sordos": "El colmo es que les digan que tienen que pagar para oír". Todos concuerdan en que es "una crack".