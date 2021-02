A partir de la próxima semana la sala operativa del 091 en la Comisaría Provincial de Lugo quedará desmantelada. El teléfono de emergencias para ponerse en contacto con la Policía Nacional en nuestra ciudad, que en la actualidad atiende a unas 2.400 llamadas mensuales, seguirá funcionando, pero ya no lo hará desde la planta baja de las dependencias policiales en la calle Chantada, sino desde las instalaciones habilitadas por el Cuerpo en A Coruña, donde quedará centralizada la atención telefónica.

Esa situación ha motivado protestas por parte del Sindicato Unificado de Policía, porque opina que la prestación perderá inmediatez y eficacia. También ha sido censurada por el Partido Popular y cuestionada, asimismo, por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Lugo, al entender que vamos a perder un servicio de proximidad en la capital lucense. Otro más.

La Subdelegación del Gobierno, en cambio, ha defendido esta decisión. Afirma que el servicio no perderá calidad y, al centralizar la atención telefónica en la sala del 091 instalada en A Coruña, nueve agentes quedarán liberados de esa función y podrán incorporarse al trabajo de calle en Lugo y a investigar delitos.

Recordaba, asimismo, que hace tiempo que las llamadas de A Coruña, Santiago de Compostela, Ferrol y Ribeira están centralizadas en la comisaría de Lonzas, en la ciudad herculina, con unos resultados más que satisfactorios.

Ese argumento ha sido rechazado por aquellos que se oponen al traslado, porque recuerdan que lo debería hacer el Ministerio del Interior es reforzar la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía en la ciudad, debido al déficit que arrastra desde hace años, y no colocar parches que no son suficientes para tapar el agujero en cuestión.

En todo caso, parece que no hay marcha atrás. El 091 comenzará a prestar servicio desde A Coruña la próxima semana. Tiempo habrá para dirimir quién tenía razón y quién estaba equivocado. Sería deseable que si el cambio no da los resultados esperados, hubiese la posibilidad de desandar el camino recorrido. No conviene alimentar demasiadas esperanzas sobre ello. Los precedentes son escasos