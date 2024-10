Desde Tarragona, tres lucenses disfrutan de los "castells" como alternativa a las fiestas de San Froilán

Manuel López Castro, más conocido como "Nolinho", su esposa Wilma y su hijo Raúl llevan un tiempo viviendo en Tarragona debido al trabajo de docencia e investigación del doctorado de su hijo en la URV (Universidad Rovira i Virgili). Raúl López es miembro del grupo de investigación ARGET de la URV en Tecnología Educativa y fue el ganador en 2023 de la única beca del MEC (Ministerio de Educación) como personal docente e investigador.

Aunque durante estos días sienten morriña por las fiestas de San Froilán, han encontrado consuelo y emoción participando en una de las tradiciones más emblemáticas de Cataluña: los castells, torres humanas que pueden llegar a alcanzar hasta diez niveles de altura.

La magia de los castells: una lección de unidad

Nolinho, docente de toda la vida, comparte en su canal de YouTube su experiencia viviendo esta manifestación popular catalana, enmarcada en las celebraciones de la Diada de Cataluña. "Os castells, estas incríbles torres humanas que poden chegar ata 10 niveis, son moito máis que unha demostración de forza e equilibrio. Son un símbolo de unión, de comunidade, de esforzo colectivo e de traballo en equipo", dice Nolinho en uno de sus vídeos. Para él, esta tradición catalana ofrece una valiosa lección: la importancia de estar unidos, algo que, según él, deberíamos aprender en otras partes del país.

Tarragona y Lugo, dos ciudades romanas unidas por sus fiestas

Aunque echan de menos las fiestas de San Froilán, que llenan de vida a su ciudad natal con sus procesiones, desfiles y música, la familia ha encontrado una forma de disfrutar de las celebraciones locales en su nueva ciudad. "Vivir os castells en Tarragona e unha boa alternativa", comenta Manuel, quien destaca las diferencias climatológicas entre las dos ciudades. Mientras en Lugo las temperaturas otoñales rondan los 15 grados, en Tarragona superan los 25. Eso sí, el buen tiempo del Mediterráneo lleva a la familia en su tiempo libre a disfrutar de vez en cuando del parque Portaventura, algo que en Lugo es más difícil de catar.

La familia no descarta invitar a sus amigos tarraconenses a conocer las fiestas de su ciudad natal en el futuro. Si algún día quieren cambiar los castells por algo diferente, podrán venir a Lugo durante el San Froilán y participar en el "desfile do Gando", parte de la "gran festa do outono galego".

Un puente entre culturas

Las tradiciones pueden ser diferentes, pero el espíritu festivo sigue vivo para estos lucenses, que han aprendido a vivir entre dos culturas, sintiéndose en casa tanto en Lucus Augusti como en Tarraco. Han encontrado una manera de disfrutar y enriquecer sus vidas, integrando lo mejor de ambos mundos: el calor y la fuerza de los castells y el arraigo y la devoción de las fiestas de San Froilán.