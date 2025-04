Shots On The Road II: motores, espectáculo y buen ambiente en Paradela (Lugo)

Shots On The Road II con Jaque Stunt y Nelson Piña

El evento Shots On The Road II ya tiene fecha y lugar: será el sábado 7 de junio en la localidad lucense de Paradela. Se trata de una quedada anual que reúne a apasionados del mundo del motor de toda Galicia —y más allá— para disfrutar de una jornada de exhibición, música y entretenimiento sobre ruedas. Eso sí, las plazas son limitadas: solo hay 300 disponibles y la inscripción es obligatoria para poder participar.

Coches para todos los gustos

El corazón del evento será la explanada del mercado ganadero de Paradela, que acogerá desde las 11:30 de la mañana hasta las 21:30 horas una espectacular muestra de vehículos. Se podrán ver coches modernos, clásicos y modelos tuning, llegados desde toda la provincia de Lugo y otros puntos de la geografía gallega. Uno de los organizadores, Joni, destaca la diversidad como una de las claves del encuentro: “Aquí cada uno lleva el coche como quiere. Algunos están tuneados al estilo de antes, otros con un toque más actual. Lo importante es disfrutar y compartir esta afición”. Joni participará con su BMW M3 E92: “Llantas, alerón, spoiler... y poco más. El resto está como vino de serie”, comenta con orgullo.

Show portugués con Jaque Stunt y Nelson Piña

El ambiente estará animado durante todo el día con música en directo, sesión vermú y DJs. Uno de los platos fuertes del día será la actuación de los portugueses Jaque Stunt y Nelson Piña, especialistas en acrobacias con vehículos que ofrecerán un espectáculo controlado lleno de adrenalina, pero con todas las garantías de seguridad. Eso sí, desde la organización avisan: “Nada de quemar rueda ni conductas temerarias. Cualquier actitud irresponsable será motivo de expulsión inmediata”.

comida y premios

Para reponer fuerzas, habrá chiringuitos, una foodtruck y puestos de comida durante toda la jornada. Además de la exhibición, la organización entregará reconocimientos al vehículo más antiguo, al que llegue desde el lugar más lejano y se realizarán sorteos entre los participantes. La entrada al recinto tendrá un coste simbólico de 5 euros, con acceso a todas las actividades programadas.

FIRMAS PATROCINADORAS

El evento cuenta con el patrocinio de varios negocios de la zona como Bycar, El Boni, O Rincón do bocata, Orixe do Campo, Ruxidoira, Flyers Tatoo, Multitienda el Caribe, My Vaper, El Italiano, Concello de Paradela, Fotógrafo Alan y otros colaboradores que apoyan esta iniciativa que combina pasión por el motor con dinamización local. Shots On The Road II promete ser una fiesta automovilística cargada de emoción, espectáculo y compañerismo. ¿Te lo vas a perder?