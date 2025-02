San Valentín en Lugo: lo que necesitas es amor....pero que no te falte dinero

Estamos a 14 de febrero, San Valentín. Supongo que esta jornada es tan buena como cualquier otra del año para decir “te quiero” a esas personas con las que compartimos nuestras vidas. En todo caso, inmersos como estamos desde hace tiempo en ese calendario estresante de fechas y efemérides con un significado especial, este viernes es el día de los enamorados. Basta con fijarse en los escaparates de las tiendas e incluso en las baldosas de las aceras. Ayer mismo, mientras paseaba por la Avenida de Madrid, me percaté de que iba pisando corazones. No lo digo en un sentido poético u onírico. Un comercio de la zona fue pegando reproducciones del músculo de la vida sobre la vía pública para guiar hasta la puerta del establecimiento a sus potenciales clientes. Algo parecido a lo que hizo Pulgarcito en el cuento clásico de Charles Perrault. Eso sí, en vez de piedras blancas, corazones brillantes de un color rojo intenso. Para que nadie se pierda.

Como digo, este día es tan bueno como cualquier otro para verbalizar nuestros sentimientos, pero tampoco está mal que una fecha concreta nos recuerde que, a veces, somos excesivamente parcos, incluso mezquinos, a la hora de expresar nuestros amores. No debería ser así, especialmente cuando uno llega a una edad en la que, lamentablemente, “La balanza de los muertos” se inclina de forma preocupante hacia un lado, mostrando el camino que todos habremos de recorrer en un momento u otro, ojalá mucho más tarde que pronto. Debo aclarar, en todo caso, que ese concepto no es de cosecha propia. Es de la escritora Dolores Redondo, quien en una de sus novelas hace referencia a esa circunstancia, a ese instante de nuestras vidas el que, si hacemos recuento, nos percatamos de que ya nos falta más gente a la que queremos mucho de la que todavía permanece a nuestro lado.

una fecha que parece señalada a propósito

Pero hoy no es el día para perderse en reflexiones aciagas. Cada cosa tiene su momento. Es la jornada elegida para que los enamorados se pongan tontorrones y tontorronas. Además, para alegría de la economía local, no tanto de la doméstica, el Día de San Valentín parece colocado en el calendario de una manera estratégica. No es por ser suspicaz, pero curiosamente aparece tras la Navidad, y en concreto el Día de Reyes, y antes del Carnaval y la Semana Santa. Vamos, para que nadie deje de comprar. Para que el personal se rasque el bolsillo y el nuevo círculo de la vida de la sociedad capitalista no deje de rodar.

Pixabay Los restaurantes de Lugo tienen muchas reservas de parejas para esta noche

Lo cierto es que, a propósito o no, parece que la estrategia no funciona nada mal. La hostelería está encantada con esta fecha. Febrero era habitualmente un mes bastante bajo para este sector, después de los excesos gastronómicos y pecuniarios de las fiestas de Navidad. Es evidente que un solo día no arregla la cuenta de resultados de un negocio, pero ayuda a cuadrar los números cuando se hace balance de la facturación y de los gastos. Y esta noche promete. De hecho, muchos restaurantes de la capital van a estar hoy llenos. Nos confirman que tienen muchas reservas. Algunos, incluso, tienen preparadas actividades especiales, con música en directo, regalos y un menú muy “amoroso”, para que las parejas puedan decirse lo mucho que se quieren entre plato y plato.

joyas y flores

También funciona esta cita para las establecimientos que se dedican a la venta de flores. Regalar rosas rojas es todo un clásico. Esther Rozas, propietaria de una floristería en San Roque, nos cuenta que, al menos para su negocio, esta fecha es de las más importantes del año. Dice que, si hace números, la facturación con motivo del Día de San Valentín puede acercarse a un 15% del volumen de negocio de todo el año.

Las rosas rojas, de forma individual o en ramos más o menos grandes, son sin duda lo que más vende en esta jornada, pero últimamente, nos explica Esther, también están saliendo bien en esta fecha “los tulipanes”, que gustan especialmente “a la gente joven”.

Cope Lugo Las rosas rojas son las flores por excelencia de este día

Las joyerías también tienen bastantes clientes estos días. Beatriz López Blanco tiene su negocio en la Rúa San Pedro, en pleno centro del casco histórico de Lugo, a unos pasos de la Praza Maior. Reconoce que es un día importante, pero también que no tanto como hace algún tiempo. Se nota la inflación y las cuentas que tienen que echar las familias para pagar el alquiler o la hipoteca, llenar la cesta de la compra y reponer combustible en los vehículos particulares. “Está todo un poco parado”, reconoce. En todo caso, no pierde la esperanza de que la cosa mejore, porque somos “de última hora” y, hasta que acaba el día, se hacen ventas relacionadas con San Valentín.

La gente se lleva, nos explica, joyas “con motivos” relacionados con este día. Sobre todo “muchos corazones”, confiesa. A fin de cuentas, y perdón por repetirme, es el músculo de la vida.