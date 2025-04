Primeira edición da Feira do Libro de Outeiro de Rei: un éxito de público e sol no interior de Lugo

A iniciativa, que xurdiu da Biblioteca do CEIP Laverde Ruiz, contou co apoio do colexio e do concello, e converteuse nun evento que estase a vivir con entusiasmo e participación. O bo tempo e o espírito festivo están a acompañar a todos os asistentes.

Outeiro de Rei, destino literario para todos

Este martes, a vila de Outeiro de Rei é un verdadeiro escaparate para os amantes dos libros.

A primeira edición da súa Feira do Libro está a ter un éxito rotundo, cun público entusiasta e un clima acompañante, pois o sol brilla, facendo que a xornada sexa máis agradable.

A proposta naceu na Biblioteca do CEIP Laverde Ruiz, liderada por Elvira Cerdeira, e rapidamente se espallou entre a comunidade educativa, o concello e as librarías locais.

Co apoio do colexio, do propio Concello de Outeiro de Rei e de diversas entidades culturais, o evento está a ter lugar no centro da localidade, cunha variada programación que atrae tanto a nenos como a adultos.

Participan escritores, artistas, librarías locais e, como non, nenos e nenas do colexio, que son os verdadeiros protagonistas do evento.

Cedida Nenos e nenas do CEIP Laverde Ruiz coa escritora María Canosa

xornada chea de actividades para todos

Cedida Nenos participando da primeira Feira do Libro de Outeiro de Rei con Anxo Moure

A feira non é só un espazo para mercar libros, senón tamén para vivir a cultura. Entre as actividades programadas, destaca un Obradoiro de Cubo de Rubik, que aporta unha proposta lúdica e educativa para os máis pequenos. Tamén se están a realizar talleres, contacontos e presentacións de libros, todos eles orientados a fomentar a lectura de maneira divertida e creativa.

O evento tamén inclúe unha recollida solidaria de libros para a biblioteca pediátrica do HULA, o que reforza a dimensión social da feira. A implicación de toda a comunidade educativa e a colaboración das familias foron fundamentais para que este proxecto se convertese nun verdadeiro éxito.

A importancia do apoio institucional

A inauguración oficial contou coa intervención do alcalde de Outeiro de Rei, José Pardo Lombao, quen expresou a súa satisfacción polo acollimiento do evento na localidade.

"É un orgullo para nós que Outeiro de Rei se converta nun referente literario e cultural. Esta primeira edición marca o inicio dun camiño que esperamos se consolide e que poida ofrecer moitas máis xornadas de promoción da lectura e do libro", comentou o alcalde.

A directora do CEIP Laverde Ruiz, Noa Piñeiro, tamén se mostrou emocionada polo desenvolvemento da feira e a súa acollida entre os nenos e a xente do municipio.

"Foi unha idea que xurdiu na nosa biblioteca, pero que pronto se fixo un proxecto común entre o colexio, o concello e a comunidade. Vemos que, ademais de fomentar a lectura, esta feira serve para estreitar lazos e promover a cultura en xeral", destacou.

Pola súa banda, a profesora Sandra Álvarez, unha das principais responsables da organización do evento, mostrouse orgullosa do traballo realizado e do impacto positivo que a feira está a ter.

"É moi gratificante ver como os nenos se implican e gozan das actividades literarias. A lectura, ademais de ser fundamental para o seu desenvolvemento, tamén serve para abrir portas a novas realidades e posibilidades", asegurou, ao igual que a mestra Sara Silvosa que nos recordou que vai ser a de hoxe unha xornada na que merece a pena participar.

colaboración da Xunta de Galicia

Non só os organismos locais están a apoiar a iniciativa. As autoridades da Xunta de Galicia tamén mostraron o seu respaldo a este evento. Manuel Antonio Fernández Piñeiro, director territorial de Cultura, destacou a importancia de eventos como este, que axudan a fomentar a cultura no ámbito local e que serven de escaparate para os creadores e escritores da nosa terra.

A xefa territorial de Educación, Sagrario Sánchez Ramil, tamén estivo presente na apertura da feira e lembrou a importancia de promover a lectura desde idades temperás.

"Esta feira é un exemplo perfecto de como a educación e a cultura se deben complementar. O fomento da lectura debe ser un obxectivo común, e a implicación do colexio e do concello nesta iniciativa é un paso fundamental para a formación dos nosos mozos e mozas", comentou.

Unha festa para todos

Cedida O aula de pediatría do HULA recolle libros doados

Hoxe, Outeiro de Rei está a vivir unha verdadeira festa literaria. Nenos, profesores e veciños de todas as idades disfrutan dunha xornada que non só fomenta o amor polos libros, senón que tamén celebra a comunidade e a unión entre todos os actores implicados.

A feira continúa durante toda a xornada, e o público está invitado a achegarse para participar nas actividades e, por suposto, descubrir novos mundos entre as páxinas dos libros.

Sen dúbida, esta primeira edición da Feira do Libro de Outeiro de Rei quedará na memoria de todos os que participaron e, con sorte, será o inicio dun longo camiño para a cultura e a educación na vila.