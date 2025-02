La posible consecuencia de reducir la jornada laboral en la hostelería de Lugo: "Locales cerrados durante varias horas al día"

Se han dado ya los primeros pasos para reducir la jornada laboral y la señal de alarma ha saltado casi de forma inmediata en uno de los sectores que más perjudicado puede verse por esta medida promovida por la ministra Yolanda Díaz. A la hostelería lucense, formada en gran medida por pequeñas empresas, no le dan las cuentas. Con los empleados que tienen algunos locales, difícilmente podrán cubrir la jornada, por lo que la solución puede pasar por cerrar varias horas al día y dejar de prestar servicio a la ciudadanía.

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo (APEHL), Cheché Real, opina que la posibilidad de reducir la jornada laboral a 37,5 horas a la semana afectará “muchísimo” a este sector y califica la iniciativa, implantada “manu militari”, como “absolutamente desacertada”.

“Nuestro sector será uno de los más afectados. Muchísimo, porque está compuesto en un porcentaje muy alto por microempresas, que tienen entre uno y cuatro trabajadores”, precisó a a Cope Lugo, por lo que al final, seguramente, “optarán por no abrir durante unas horas”.

"Un sector de servicios, dejará de prestar servicio"

A su juicio, “va a ser difícil adaptar los turnos de trabajo. Lo más fácil para ellas será cerrar en esa reducción de jornada”.

“Lo primero que nos llama la atención es que no hubiese consenso, que no se convocase a la parte patronal. A las empresas les va a afectar mucho. No le va a afectar a todas las empresas por igual. Las más grandes, las fábricas, tienen más posibilidades para adaptar los turnos de trabajo. Pero va a hacerle muchísimo daño a las pequeñas empresas, a las microempresas que tienen dos, tres o cuatro trabajadores”, dijo Real.

En su sector, insistió, es “muy difícil adaptar los turnos de trabajo”, de modo que muchas empresas “optarán por cerrar unas horas y dejarán de prestar servicio durante ese tiempo. Somos un sector de servicios y no daremos ese servicio a nuestros clientes”, lamentó.

Además, opina que esta medida creará “más paro en ese tipo de empresas”, por lo cual es “es absolutamente desacertada”.