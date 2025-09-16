Una pintada ofensiva vandaliza el portal de la sede del PSdeG en Lugo: "Rojos de mierda"

El PSdeG ha presentado la correspondiente denuncia en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía

El PSdeG-PSOE en la provincia de Lugo ha condenado “con firmeza el ataque sufrido contra su sede provincial”, en la Rúa Salmón de la capital lucense, después de que en las últimas horas apareciese “una pintada ofensiva” en el portal del edificio: “Rojos de mierda”.

Los socialistas califican este hecho como un “atentado contra la libertad política y de expresión” y mediante un comunicado han informado de que el partido ya ha presentado la correspondiente denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía.

Según denuncia el PSdeG en ese comunicado, el texto de la pintada -Rojos de Mierda- “busca sembrar odio e intimidación contra quien defiende ideas progresistas”.

De hecho, la secretaria de Organización provincial, Pilar García Porto, advierte que “estos hechos son el eco de los argumentarios de la derecha y de la extrema derecha, una muestra de violencia democrática que sufrimos y que condenamos con absoluta rotundidad”.

Cedida Pilar García Porto

"violencia verbal y simbólica"

“No hablamos solo de violencia física, también de la verbal y simbólica, como estas pintadas, que pretenden sembrar odio y reproducen el mensaje radical de la ultraderecha”, insistió.

Del mismo modo, los socialistas añaden que “estos actos evidencian la cobardía de quien los comete, porque actúan al amparo del anonimato. No dan la cara para defender sus argumentos en política y recurren las pintadas absurdas. Solo saben emplear la violencia como modo de expresión”.

Además, García Porto recuerda que “no es la primera vez que esto sucede”.

“Rechazamos a las personas que lo hicieron, porque representan una actitud y un comportamiento que nada tienen que ver con el diálogo ni con el respeto político. No es el tipo de política que defendemos ni la que queremos para nuestro país”, afirmó, y “nuestra respuesta siempre será más democracia, más diálogo y más compromiso con la sociedad”.