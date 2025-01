¿Qué pasa con el futuro de Alcoa? Administración y empresa celebran un nuevo acuerdo, pero el comité dice que es sólo "humo"

Nadie sabe a día de hoy, salvo seguramente la propia multinacional norteamericana, qué va a pasar en el futuro con la principal empresa de la provincia de Lugo, el complejo industrial de Alcoa en San Cibrao, con una plantilla formada por más de un millar de trabajadores, puestos de trabajo a los que hay que sumar los empleos que generan las compañías auxiliares y aquellos otros que propicia de forma indirecta.

Los trabajadores se quejan de la incertidumbre con la que viven desde hace cinco años, una situación que el propio comité de empresa acaba de calificar como una "tortura" casi "diaria", que parece no tener fin.

El Ministerio de Industria y Turismo, la Xunta de Galicia, Alcoa e IGNIS han firmado este martes "un memorándum de entendimiento (MoU)" para asegurar el futuro a largo plazo de la fábrica de aluminio de San Cibrao. Aparentemente es una buena noticia, que celebra la Administración y la propia multinacional, pero la representación de los trabajadores enfría los ánimos. El comité recuerda que ese documento "no tiene valor jurídico ninguno" y "no compromete legalmente a nada". Que es solo "humo", vamos.

El Gobierno de España recuerda que el MoU recoge "el interés de las partes en colaborar junto con los trabajadores de la planta para lograr la estabilidad de las operaciones, dando prioridad a la reactivación de las instalaciones de aluminio". Además, precisa, se acuerda agilizar las autorizaciones de proyectos de energía renovables para lograr costes energéticos competitivos.

COPE Lugo Complejo de Alcoa en San Cibrao

agilizar trámites y conceder más ayudas

Asimismo, se establece como prioritario aumentar las ayudas a las emisiones de CO2. De hecho, el Ministerio de Industria y Turismo recordó en las últimas horas que ya había anunciado a finales del año pasado que en 2025 se aumentará esta partida presupuestaria hasta los 600 millones de euros.

Por último, la Xunta y el Gobierno de España se comprometen a impulsar las medidas necesarias para agilizar la autorización y puesta en marcha de los proyectos de zonas de almacenamiento de residuos que Alcoa está promoviendo en el complejo industrial, que son necesarias para apoyar la continuidad de su operación, en el ámbito de sus respectivas competencias.

"Alcoa Inespal, IGNIS EQT, el Gobierno de España y el gobierno de Galicia hemos dado juntos un importante paso adelante para mejorar las perspectivas a largo plazo de San Cibrao", ha dicho el vicepresidente Global de Energía de Alcoa, Álvaro Dorado Baselga, en relación con este acuerdo.

"Esperamos aprovechar el impulso creado hoy para avanzar en el diálogo con el resto de las partes interesadas, en particular los sindicatos nacionales y el Comité de Empresa de San Cibrao, y alcanzar los elementos finales necesarios para el futuro de San Cibrao", añadió Dorado.

"No compromete a nada"

Sin embargo, para el comité de empresa ese acuerdo no garantiza nada. Su presidente, José Antonio Zan, dijo que "no tiene valor jurídico ninguno" y "no compromete legalmente a nada". Recordó que es "simplemente un acuerdo de intenciones".

En ese sentido, recordó que "hace un año y varios meses" que quedaron "fuera de plazo" los "nudos de conexión de varios parques eólicos" que tenían que suministrar energía a la planta mariñana y "ni Teresa Ribera ni Gómez Besteiro" fueron capaces de arreglar la situación. "Que ahora se comprometan a agilizar" esos trámites "parece un poco de chiste", añadió.

"Lo que los trabajadores necesitan es que se dejen de tanto compromiso sin nada detrás, de tanto humo, y que cuanto antes publiquen en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Galicia" medidas que contribuyan realmente al mantenimiento de Alcoa.

COPE Lugo José Antonio Zan, presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao

A su juicio, firmar a estas alturas "compromisos que no obligan a nada, parece que es reírse de los trabajadores y de toda una comarca, después de una tortura auténtica, diaria, durante cinco años".

Además, recordó que "ni Gobierno ni Xunta hablaron nada con el comité de empresa", que no tiene "conocimiento ninguno del alcance de este acuerdo". De hecho, dijo que "es triste" que la Administración firme un MoU "que quiere corregir lo que aparece en un acuerdo de viabilidad, que sí es un documento legal".

querella por "estafa agravada"

El presidente del comité también avanzó a COPE Lugo que la representación de los trabajadores tiene preparada una querella "por estafa agravada" contra la compañía, por el incumplimiento del acuerdo "firmado legalmente" para la construcción del horno de ánodos, "la principal inversión recogida en el acuerdo de viabilidad" para el complejo mariñano.