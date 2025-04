"Á marxe da lei": A cara oculta da posguerra en Lugo, preséntase hoxe na Deputación

Esta tarde, ás 20:00 horas no salón de actos da Deputación de Lugo, preséntase Á marxe da lei, o novo libro da investigadora lucense Tamara López. A obra afonda na historia menos coñecida da cidade: a vida cotiá e a delincuencia común durante varias décadas do franquismo.

Un traballo rigoroso sobre unha época esquecida

Tamara López é doutora en Estudos Culturais pola Universidade de Santiago de Compostela e actualmente realiza traballos posdoutorais, cunha estadía de investigación en Lisboa. É profesora, escritora e, sobre todo, unha apaixonada da súa cidade natal. Con Á marxe da lei, converte a súa tese de doutoramento nun libro que enche un baleiro na historiografía recente de Lugo. A obra analiza en detalle o período comprendido entre 1945 e 1966, unha etapa da posguerra marcada pola pobreza e a represión. Segundo López, esta investigación foi para ela “un auténtico pracer” pola oportunidade de recuperar e dar voz ás vivencias reais da cidadanía lucense durante eses anos difíciles.

Delitos famélicos, ánimo de lucro e os primeiros accidentes de tráfico

O libro céntrase na delincuencia común, afastada de calquera motivación política. Nas primeiras páxinas, reflíctese unha criminalidade de subsistencia, crimes impulsados pola fame e a necesidade básica de sobrevivir. A partir dos anos 50, comezan a detectarse delitos con ánimo de lucro, e nos anos 60 emerxen incluso casos relacionados co tráfico, coincidindo coa expansión do automóbil.

Feitos reais, sen ficción nin interpretación

Para dar forma a este traballo, Tamara López consultou máis de 7.300 sumarios e 1.300 sentenzas do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución de Lugo. A súa premisa é clara: “Feitos reais cen por cen, sen marxe para a interpretación nin elementos novelísticos”. O resultado é un retrato directo, documentado e sen adornos dunha sociedade marcada pola represión e a desigualdade. A través das páxinas tamén se recollen casos tráxicos de mulleres que perderon a vida ao tentar interromper embarazos non desexados, nun contexto no que o aborto era considerado delito. Estes relatos amosan as arestas máis duras e descoñecidas dunha época silenciada.

Presentación e venda do libro

Á marxe da lei preséntase hoxe, 29 de abril, ás 20:00 horas, na Deputación de Lugo, nun acto aberto ao público no que estarán presentes autoridades locais e representantes culturais. A partir do 16 de maio, coincidindo coa Feira do Libro de Lugo, a obra estará dispoñible nos stands da feira e posteriormente nas principais librarías da cidade.