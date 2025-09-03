La Luz que ahora irradia la antigua oscuridad de la cárcel: O Vello Cárcere de Lugo ya es candidato a Lugar de Memoria Democrática

O Vello Cárcere ha experimentado una metamorfosis total al pasar de ser un centro penitenciario a un moderno centro cultural abierto a la ciudadanía

El alcalde de Lugo, el socialista Miguel Fernández, oficializó este miércoles ante el secretario de Estado para la Memoria Democrática, Fernando Martínez, la candidatura del centro cultural O Vello Cárcere -la antigua cárcel modelo del partido judicial de Lugo, hoy transformada en un espacio cultural- a convertirse en un Lugar de Memoria Democrática.

El secretario de Estado viajó a Lugo después de visitar las islas de San Simón y San Antón, ambas en la ría de Vigo, precisamente con motivo de su declaración como lugares de Memoria Democrática, dado que ambos lugares fueron empleados por los sublevados contra la II República como colonias penitenciarias durante la Guerra Civil y los primeros años de dictadura franquista.

Fernando Martínez, acompañado por la comisionada para la celebración de los '50 años de España en Libertad', Carmina Gustrán; y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, fue recibido por el alcalde de Lugo, Miguel Fernández, con el que mantuvo un breve encuentro institucional en la Casa do Concello.

Cedida Un acto celebrado en O Vello Cárcere

entrega de la documentación

Posteriormente, visitaron juntos O Vello Cárcere, también en compañía de la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez.

El regidor local le hizo entrega al secretario de Estado en el propio edificio de la documentación para presentar formalmente la candidatura de O Vello Cárcere a Lugar de Memoria Democrática, un reconocimiento que le permitiría a Lugo optar a líneas de financiación específicas.

Cedida Vistas desde la cafetería ubicada en la parte superior de O Vello Cárcere

todo ha cambiado

Inaugurada a finales del siglo XIX, la antigua prisión de Lugo fue "escenario de la represión" durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. En la actualidad, después de un proceso de rehabilitación integral impulsado por el Ayuntamiento de Lugo, ha recuperado su valor patrimonial y arquitectónico, pero con un uso muy diferente.

Cedida El alcalde, Miguel Fernández, acompañado por la concejala Ángeles Novo, durante un acto en el patio central de O Vello Cárcere

En la actualidad, funciona como un centro cultural abierto a la ciudadanía y acoge exposiciones, actividades sociales y programas de divulgación, muchos de los cuales promueven “una reflexión crítica sobre el pasado y la defensa de la democracia”, dijo el alcalde.

"O Vello Cárcere es mucho más que un edificio recuperado: es una referencia de la historia de nuestra ciudad y un espacio que habla del compromiso de Lugo con la memoria y con los valores democráticos", concluyó Miguel Fernández.