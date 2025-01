Lugo rexeita o recoñecemento de Castelao como "primeiro presidente de Galicia"

O pleno do Concello de Lugo rexeitou este xoves, cos votos en contra do Partido Popular e a abstención do Partido Socialista, unha proposición presentada polo Bloque Nacionalista Galego -socio no goberno municipal dos socialistas- para que Castelao fose recoñecido oficialmente como "o primeiro presidente de Galicia".

Esta iniciativa dos nacionalistas propoñía que o Concello instase á Xunta a recoñecer a Castelao como "o primeiro presidente de Galicia" e "ao Consello de Galiza como o primeiro goberno galego da etapa contemporánea", explicou o edil Alexandre Penas, encargado de defendela no pleno.

Esta proposición explicou, enmárcase dentro do Ano Castelao 2025, para enxalzar a figura do polifacético intelectual galeguista.

"FIGURA POLÍTICA E CULTURAL"

Penas lembrou que "Castelao foi a principal figura política e cultural da historia contemporánea de Galicia", porque "toda a súa vida e obra constitúen un inmenso legado político e cultural, que é preciso administrar e divulgar, facendo que os seus ideais se fagan realidade na Galicia de hoxe".

Segundo o edil nacionalista, "continuar con esta visión distorsionada, converter a Castelao en mito desprovisto de ideoloxía e de compromiso político constitúe unha fraude histórica e unha negación do legado inmenso que nos deixou".