Lugo es la referencia en Galicia en la lucha contra el cáncer de cérvix

Profesionales sanitarios de toda Galicia que participan en el Programa Galego de Detección Precoz do Cancro Cérvix se reunirán este jueves en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), donde se encuentra la Unidad Central de Detección do Virus do Papiloma Humano (VPH), en la primera jornada de trabajo conjunta para avanzar en los procesos de prevención.

Desde diciembre de 2023, el Programa Galego de Detección Precoz do Cancro de Cérvix está plenamente desplegado en todas las Áreas Sanitarias de Galicia, según informa el Sergas, y las muestras recogidas se analizan en la Unidad Central, creada específicamente para este fin en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), que este martes ha recibido su certificado de calidad.

La subdirectora de Prestación Farmacéutica del Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, María Dolores Basanta, encargada de poner a funcionar el plan piloto, confirmó que cada año se analizan entre 20 y 30.000 muestras llegadas desde toda Galicia en el HULA para confirmar o descartar infecciones del virus del papiloma humano, vinculado directamente con los casos de cáncer de cérvix.

En una reciente visita al Laboratorio de Microbioloxía del Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, informó de que el programa de detección precoz del cáncer de cérvix ha permitido detectar 45 tumores en cuatro años, el 71% de ellos en un estado inicial y, consecuentemente, con mejor pronóstico para las pacientes.

Gómez Caamaño destacó el trabajo de esta unidad del HULA, que procesa más de 460 muestras al día, procedentes del programa de cribado en toda Galicia. De hecho, dijo que es una “referencia” para otros sistemas sanitarios que buscan replicar el modelo de la sanidad pública gallega.

profesionales de toda galicia

Para el desarrollo de este programa se requiere de la implicación directa de profesionales de Atención Primaria (especialmente matronas), del ámbito hospitalario (ginecología), así como de los servicios de microbiología y anatomía patológica, personal que se dará cita este jueves en la I Xornada de Cribado de Cancro de Cérvix en el HULA.

“Todos ellos desempeñan un papel clave en el éxito de una estrategia sanitaria fundamental para la detección temprana del cáncer de cérvix. Entre los avances recientes, destaca la digitalización del sistema de invitación a la población diana mediante el envío de mensajes SMS, lo que ha permitido mejorar la accesibilidad y eficacia del programa”, precisa el Sergas.

“Esta jornada nace con la voluntad de ser un espacio de encuentro, formación y reflexión para todos los agentes implicados en el programa, destacando la importancia de mantener los más altos estándares de calidad y compromiso”, concluye Sanidade.