Lugo presentará su candidatura al programa 2% Cultural del Gobierno para impulsar el Museo de la Romanización

El programa 2% Cultural, destinado a la conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural de España, ofrece una ayuda que podría cubrir el 75% de la inversión necesaria para el museo. El 25% restante sería asumido por el propio Ayuntamiento, que ya ha incluido esa cantidad en las cuentas municipales para 2026.

Fernández destacó la importancia de este proyecto para Lugo, asegurando que es un proyecto irrenunciable para la ciudad y su futuro cultural. “Lugo lleva demasiados años esperando y merece avanzar con una hoja de ruta clara”, afirmó el alcalde. Además, indicó que el Museo de la Romanización es esencial para proteger y difundir el rico patrimonio arqueológico de la ciudad, que actualmente alberga más de 15.000 piezas catalogadas.

El regidor también criticó la falta de respuesta por parte de la Xunta de Galicia, que es la administración competente en materia de patrimonio arqueológico. Fernández recordó que en noviembre solicitó una reunión urgente con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para avanzar en este proyecto, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta.

“Es injustificable que mientras la Xunta destina millones de euros a proyectos en otras ciudades, como la recuperación del cine Fraga en Vigo o el Pazo de Lourizán, Lugo siga esperando por una respuesta clara sobre el museo”, señaló el alcalde.

Por último, Fernández reiteró que el movimiento hacia el programa 2% Cultural es una vía alternativa de financiación, que no solo permitiría avanzar en la creación del museo, sino también fortalecer la proyección cultural y turística de Lugo. Además, instó a la Xunta de Galicia a comprometerse con el proyecto y a asumir al menos un 15% de la inversión, como corresponde a la administración competente en este ámbito.

El Museo de la Romanización se perfila como un espacio fundamental para la conservación y difusión de la historia romana de Lugo, que fortalecería tanto su atractivo turístico como su identidad cultural.