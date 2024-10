Lugo: paraíso de la buena "lousa" y los mejores techadores

Diego Méndez Montouto, un joven albañil con talento de sobra, se mueve como pez en el agua en cualquier tarea de su oficio. Su gran afición es tallar piedra y disfrutar viendo cómo cada proyecto toma forma bajo sus manos. Claro, su día a día no es solo elegir lo que más le gusta: el trabajo lo elige a él, y tiene que hacer un poco de todo. Con la llegada del mal tiempo, los trabajos en altura están a punto de terminar, pero los que tiene entre manos hay que acabarlos. Los clientes no quieren estar con obras eternamente a medio hacer. Y es que estos trabajos requieren mucha mano de obra. "Ten moita man de obra", comenta Diego. Eso sí, tiene un aliado: “A lousa axuda, é moi boa, do Barco de Valdeorras”, y en su caso, la obtiene de “Bloques Cando”, auténticos cracks en el sector de la construcción.

El subidón del precio de la pizarra: un cuello de botella

Lugo, al igual que Ourense, es una de las provincias líderes en la producción de pizarra. Sin embargo, ser vecinos no garantiza mejores precios; de hecho, ocurre todo lo contrario. Aquí, el poder adquisitivo es menor comparado con otros lugares, y como la ley de la oferta y la demanda manda, quien más paga, se lleva el material.

Diego, que dirige la empresa Canva: Rehabilitación de casas e reformas en xeral, tiene ahora mismo tres casas a la espera de ser techadas porque “non hai pizarra”. Hasta hace dos días, "todo Lugo estaba sin pizarra porque non dan producido" —las canteras no logran abastecer la gran cantidad de pedidos, tanto nacionales como internacionales—. Lo de siempre: cuando un bien es escaso y la demanda es alta, la subida de precios está más que asegurada.