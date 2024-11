Lugo busca la complicidad del movimiento vecinal español para reclamar mejoras en el ferrocarril

Fernando Rois recuerda que Lugo no quiere ser "más que nadie", pero tampoco "menos"

La Confederación Galega de Asociacións de Veciños (Cogave) presentará un manifiesto para exigir mejores conexiones ferroviarias en Lugo, en particular, y en Galicia, en general, en el transcurso de la asamblea general de la Federación de Asociaciones de Vecinos de España, que se celebra este fin de semana en la capital lucense.

El presidente de Cogave, Fernando Rois, precisó que lo que reclamará la organización gallega es que Galicia y Lugo cuenten con unos servicios ferroviarios “al mismo nivel que otros lugares” de España, porque no aspiran “a ser más que nadie”, pero tampoco “menos”.

“El tren es más que un medio de transporte, es una herramienta fundamental para promover el desarrollo económico, el fomento del empleo y la lucha contra el vaciado de amplios territorios de nuestra nación, y en concreto de Lugo. Sin embargo, el ferrocarril, como nuestras carreteras y otras infraestructuras de transporte, necesitan un compromiso decidido y un plan claro para garantizar su desarrollo y sostenibilidad en el tiempo”, afirma la propuesta de manifesto.

En el mismo documento, Cogave exige “inversiones adecuadas en obra nueva y mantenimiento”, la “creación de las variantes entre Lugo y Ourense”, para conectar a la capital lucense con la red de alta velocidad; “rapidez y eficiencia en la mejora de la línea Lugo-Monforte-Ourense”; la “revitalización de la línea Ferrol-Ribadeo” y un estudio técnico para unir mediante una “línea férrea” Lugo con A Mariña.

López Río Un convoy en la estación de tren de Lugo

Además, recuerda que “no basta con nuevas infraestructuras si no se garantiza su utilidad real”, en referencia a la estación intermodal de Lugo, que será “poco más que un monumento vacío si no se acometen las mejoras necesarias en la frecuencia y calidad de los servicios ferroviarios que conectan Lugo con otras provincias y comunidades”.

más frecuencias y conexiones con santiago y Mariña

En ese sentido, reclama “la recuperación de los servicios ferroviarios prvios a la pandemia” e incrementar “las frecuencias que comunican a Lugo con A Coruña y Ourense”.

También que se agilicen los estudios técnicos para “conectar a Lugo con Santiago” por tren, habida cuenta de que es la única capital de provincia que no tiene esa comunicación ferroviaria con Compostela.

Asimismo, solicita la reactivación del puerto seco de Monforte de Lemos, como gran nudo ferroviario para el transporte de mercancías.

autovías

Por otra parte, en ese manifiesto también se solicita la “culminación de la red básica del Corredor Atlántico de Mercancías para 2030” y mejoras en infraestructuras viales como “la finalización de la autovía Lugo-Santiago”, la “reparación urgente del viaducto del Castro y la repavimentación de la A-6 y la construcción de la autovía Lugo-Ourense".