"Luces por la Vida": unha xornada de rezo e confraternidade en Lugo

A cita será na Praza de Santa María a partir das 20:00 horas e contará coa presenza do Bispo de Lugo, Alfonso Carrasco, que quere ser parte deste acto para reafirmar a importancia da vida e a dignidade humana. A Dioceses convida a tódalas familias, matrimonios e persoas que desexen unirse a participar nunha xornada de rezo, confraternidade e celebración da vida.

Cedida Luces por la Vida

A proposta parte dun profundo sentimento de comunidade e tradición relixiosa, á vez que se presenta como unha oportunidade para reforzar os lazos familiares e sociais nun mundo cada vez máis individualista. A xornada terá un carácter sinxelo pero cargado de simbolismo, pois servirá para lembrar que, neste mundo que fomenta a desconexión entre as persoas, a amizade, a familia e a fe son valores que merecen ser celebrados e defendidos.

Un momento para a reflexión e a celebración colectiva

A xornada "Luces por la Vida" terá tamén unha vertente espiritual importante, cun acto central de rezo do rosario. Ademais, os asistentes poderán percorrer a Catedral de Lugo, un dos principais símbolos da cidade, e participar en diversos actos organizados ao longo da xornada.

A idea é que os lucenses, así como aquelas persoas que se consideren “lucenses de adopción”, podan compartir un momento de oración, pero tamén de reflexión sobre o valor da vida, a súa dignidade e a súa protección, independentemente das circunstancias nas que se atope cada persoa.

Lugo como exemplo de reafirmación dos valores humanos

Neste contexto, "Luces por la Vida" non só será un acto de recoñecemento á vida, senón tamén unha chamada de atención sobre a importancia de soster os principios que fundamentan unha sociedade xusta e humana. A xornada, que tamén coincide co 25 de marzo, festividade da "Solemnidade da Anunciación do Señor", serve de marco para reafirmar que "a dignidade da persoa é sempre inviolable", un principio que se ve reflectido na loita por defender a vida en todas as súas fases.

Así, "Luces por la Vida" en Lugo non é só un evento para esta cidade, senón tamén un espello no que se poden mirar outras localidades que desexen tomar como exemplo este tipo de xornadas que promoven a solidariedade, a unión e a reflexión colectiva en torno á vida e aos seus valores fundamentais.

A xornada quere ser, por tanto, un recordatorio de que a fe, a amizade e a familia son, ao final, opcións de vida máis actuais que nunca, fronte a un mundo que parece afastarse destas raíces humanas e espirituais.