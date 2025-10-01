Intenta robar en una tienda de A Coruña sentado en una silla de ruedas, pero un guardia civil de Lugo fuera de servicio lo descubre

El agente de Lugo estaba en ese establecimiento comercial de A Coruña cuando entraron los dos sospechosos/ Foto Alamy

Un guardia civil de Lugo fuera de servicio frustró un intento de hurto en un establecimiento comercial en la ciudad de A Coruña al percatarse de que una persona que había accedido al local en silla de ruedas, mientras su acompañante trataba de entretener a las empleadas de la tienda, se acercó a los expositores para robar un anillo y unas gafas de sol.

Según la información facilitada por la Comandancia de Lugo, los hechos sucedieron este sábado en un establecimiento comercial de A Coruña, cuando este agente, que estaba fuera de servicio, vio que dos personas, una de ellas en silla de ruedas, accedían al establecimiento comercial en el que él mismo se encontraba.

De repente, se percató de que la persona que iba en silla de ruedas se había incorporado para levantar la tapa de un expositor y colocarse en el dedo uno de los anillos de muestra.

Poco después, mientras su acompañante intentaba distraer a las empleadas, repitió la operación y se acercó a otro expositor, donde se hizo con unas gafas de sol. Tras retirarles discretamente el sistema de alarma antirrobo, se las puso al tiempo que simulaba mantener una conversación con la otra persona.

intervención del agente

Entonces, el guardia informó a las empleadas de lo que estaba sucediendo y se identificó ante los supuestos ladrones para evitar que abandonasen el establecimiento comercial, al tiempo que ponía los hechos en conocimiento de la Policía Local.

Antes de la llegada de los agentes de la Policía Local, ambos sospechosos entregaron a las dependientas los objetos sustraídos.