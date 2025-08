Un home con raíces en Lugo e alma de viaxeiro

Sol, historia e patrimonio. Xosé Antón Rouco e mais a súa dona veñen de pasar un mes na costa valenciana, un destino escollido non só polo sol e a praia —que tamén— senón pola súa riqueza histórica e cultural. Son uns viaxeiros incansables, dese tipo que non entende unhas vacacións sen mergullarse na historia, visitar monumentos ou coñecer a alma dos lugares que pisan, sexa en Galicia, no resto de España ou noutros recunchos do mundo.

Agora que Rouco está xubilado, pode viaxar sen présa, adicándolle tempo e olladas pausadas aos sitios que visita. Nesta ocasión, o matrimonio percorreu diversas localidades da Comunidade Valenciana, incluíndo Peñíscola, Benicarló, Vinaròs ou Oropesa del Mar.

O cambio no turismo e o impacto da calor

"Antes víanse moitos turistas estranxeiros, case en rabaños", comenta Xosé Antón. "Pero agora parece que os turistas nacionais están a recuperar protagonismo". A parella quedou sorprendida ao comprobar que moitos españois aínda reducen as vacacións a só 15 días. "Hai quen considera un luxo poder coller esas dúas semanas seguidas", pensan algúns.

As temperaturas, iso si, foron altas durante toda a estancia, con máximas de 31 ou 32 graos case todos os días. "Miña dona quedou abrallada con tanta calor", di Rouco. Só un día houbo unha treboada con saraiba, pero durou pouco. "Incluso os paxaros se volvían tolos por aproveitar as poucas gotas que quedaban nas pozas antes de que se evaporasen", lembra con sorpresa.

Entre castelos, igrexas e poboados íberos

No aspecto cultural, o matrimonio gozou especialmente co patrimonio histórico da zona. Entre os lugares visitados destacan o castelo de Peñíscola, a igrexa de Vinaròs, a vila de Alcañiz ou mesmo a antiga cidade vacacional de Marina d'Or, "un auténtico monstro turístico, levantado enriba das marismas do Parque Natural de Cabanes".

Unha das visitas máis impactantes foi ao xacemento íbero de Puig de la Nau, en Benicarló. "Poder ver in situ un asentamento así de ben conservado é unha experiencia única", conta Xosé Antón.

Galicia en catro días, segundo Rouco

Xa de volta, Rouco quixo compartir algúns consellos para quen queira descubrir Galicia en poucos días. A súa proposta inclúe lugares que combinan natureza, cultura e historia, como San Andrés de Teixido e a Serra da Capelada, cunhas paisaxes mariñas e de montaña espectaculares, ou a Ribeira Sacra, onde se pode facer unha navegación en catamarán polo Sil, "coma se foran os fiordos de Noruega", ademais de degustar o viño Mencía nas súas moitas adegas. Rouco tamén lembra que o Mencía chegou a Galicia da man dos romanos, e destaca a súa calidade, "un caldo exquisito, sen dúbida".

Un final inesperado: Albarracín

Antes de regresar á casa, fixeron unha última parada que non tiñan prevista: Albarracín, en Teruel. Alí nace o río Tajo, e o lugar deixou fonda pegada no matrimonio. "A miña muller quedou abrallada coa beleza da vila... e eu tamén", confesa Rouco cun sorriso.

Unha viaxe máis para este galego de raíces lucenses, que segue descubrindo o mundo co paso lento, a mirada atenta e o corazón sempre disposto a deixar que novos lugares o sorprendan.