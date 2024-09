De estudiar ADE a abrir su propio taller de coches con 21 años: "Es la sensación más maravillosa del mundo"

Belinda no descarta cumplir nuevos sueños en el futuro, como preparar y pilotar su propio coche de rallies

Tiene solo 21 años, pero las ideas muy claras. Belinda Adkinson acaba de abrir su propio taller en Lugo. Esta semana cumplía un “sueño” que venía persiguiendo desde hacía mucho tiempo, convertir una de sus grandes pasiones en su modo de vida. Asegura que la “mecánica es maravillosa” y no le importa “mancharse las manos”, porque está haciendo lo que más le gusta.

“Siempre me han gustado muchos los coches. Montar y desmontar cosas. Además, siempre quise abrir mi propio negocio”, cuenta Belinda. Después de mucho tiempo persiguiendo “su sueño” y de gastarse “todos” sus “ahorros”, al final ha conseguido conjugar ambos deseos en el taller que abría esta semana en la capital lucense.

A su juicio, “la mecánica es maravillosa”. Le gusta “mancharse las manos” en el taller, “montar y desmontar motores. Preparar coches”. Es una de sus grandes pasiones, por lo que ahora está feliz de hacer de ella su modo de vida.

Esa afición por el mundo del motor y de la mecánica no le viene de familia. “Mis padres tienen una inmobiliaria”, confiesa. Además, antes de “hacer mecánica y electromecánica”, estudió “administración y dirección de empresas”, incluso en “colegios fuera de España”.

Ahora está volcada en sacar adelante su taller mecánico y la compraventa de coches que puso en marcha hace algo más de un año, pero ya tiene nuevos proyectos en mente para seguir cultivando su afición por los coches.

preparar y pilotar su propio coche de rallies

“Ahora mismo no puedo, básicamente porque me he gastado aquí todos mis ahorros aquí, pero en un futuro tengo la ilusión de correr en rallies. Quiero preparar mi propio coche para competir”, precisa Belinda.

No la impresiona estar metida de lleno en un mundo que ha sido tradicionalmente masculino y les aconseja a otras mujeres que, “les digan lo que les digan”, no dejen “de perseguir sus sueños”.

“Cuando sueñas con algo y al final lo consigues, es la sensación más maravillosa del mundo”, concluye.