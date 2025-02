La enfermedad que incapacita al 85% de las personas que la padecen: “La sufren entre 80.000 y 120.000 personas en Galicia”

La Covid persistente es una enfermedad asociada a la infección del virus que se manifiesta a través de más de “doscientos síntomas crónicos y fluctuantes”, que llegan a incapacitar a quienes los sufren, hasta el punto de que un “85% de las personas” que los padecen no pueden reincorporarse a sus obligaciones laborales en condiciones normales.

Así lo explica el doctor Francisco Mera Cordero, experto en Medicina Familiar y Comunitaria y responsable de la Unidad de Long COVID en Blue Healthcare, que este viernes -7 de febrero- ofrecerá una conferencia gratuita sobre el Covid persistente organizada por el Colegio Oficial de Médicos de Lugo.

Según el doctor Mera, está presente “entre un 10 y un 15% de las personas contagiadas” por el virus, de modo que en la actualidad la Covid persistente afecta a “entre 1,3 y 2 millones de personas en España, entre 80.000 y 120.000 en Galicia”.

Aunque los síntomas pueden variar, así como su intensidad y duración, aparecen normalmente asociadas a la Covid persistente consecuencias como la “fatiga crónica”, un “cansancio” que llega a incapacitar a los pacientes y que se manifiesta en ocasiones con un enorme “malestar” después de un esfuerzo físico, que puede prolongarse “a veces durante días”.

“Los pacientes dicen que se sienten muy envejecidos”, dice el doctor Mera, quien recuerda que esta enfermedad también genera “problemas respiratorios y neurológicos” que acaban suponiendo “una dificultad enorme para la gran mayoría de ellos", porque "ven condicionada tanto su vida personal como laboral”.

Ramudo Entrevista completa con el doctor Francisco Mera

De hecho, la enfermedad incide no solo en el desarrollo de la actividad profesional de esos pacientes, sino también en sus relaciones sociales.

diagnóstico clínico

En este momento, solo existe la posibilidad de realizar “un diagnóstico clínico” de la enfermedad, después de "descartar otras patologías", aunque se ha puesto en marcha una aplicación -APP- que realmente puede ayudar a los médicos a llegar “a un diagnóstico precoz” de la Covid persistente, importante para “al menos mejorar la calidad de vida” de los pacientes.

En cuanto a la forma de afrontar la enfermedad desde el punto de vista médico, reconoce que no “existe un tratamiento predefinido”, por lo que tiene que tratarse desde un punto de vista “personalizado y multidisciplinar”.

Influyen en la mejoría de los pacientes aspectos “como la alimentación”, la “gestión del estrés” y tener hábitos de vida “saludables”, explica Francisco Mera.

Aunque se trata de “una situación paradójica”, el doctor Mera afirma que afrontar el reto surgido a raíz de la Covid persistente “supone también una oportunidad para lograr que tengamos un envejecimiento progresivamente positivo, en el que reduzcamos las posibilidades de padecer enfermedades incapacitantes con el paso de los años”.

actividades de divulgación

El presidente del Colegio de Médicos lucense, Eduardo Iglesias, subraya que “con este tipo de iniciativas divulgativas no solo reforzamos nuestro acercamiento al conjunto de la sociedad lucenses, sino que promovemos la adquisición de conocimientos en un contexto de tanta desinformación como ha sido el de esta enfermedad que tan de lleno nos impactó a todos, profesionales o no, hace justo un lustro”.