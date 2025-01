Otro día desapacible con viento fuerte y copiosas lluvias: parques cerrados en Lugo y alumnos sin clase en A Mariña

Arestora pasa a fronte fría asociada á #BorrascaIvo

👉Radar: nas últimas tres horas a chuvia moveuse de oeste a leste

👉Refachos máximos no litoral e zonas altas

Co avance da mañá esta fronte marcha de #Galicia. Á tarde entra o norte con aire frío❄️

🌊Temporal no mar todo o día pic.twitter.com/TQKdcNEDFz