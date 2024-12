Comeza a conta atrás: Unha ducia de operarios ultima a limpeza do novo auditorio de Lugo para a súa inauguración

Unha media de doce operarios traballa estes días para limpar as instalacións do novo auditorio de Lugo

Os traballos de limpeza do novo auditorio están en marcha, coa incorporación dunha media diaria de 12 empregados para completar o traballo nas próximas dúas semanas. A idea é que o novo edificio esté listo para a súa inauguración o día 20, co concerto da soprano vasca Ainhoa Arteta.

"Estes días a actividade é continua e hai xornadas nas que ata 16 traballadores están a executar estas tarefas, que o goberno local encomendou á empresa que realiza a limpeza das instalacións do resto de dependencias municipais", informou o Concello nun comunicado.

O concelleiro en funcións de Transición Ecolóxica, Mauricio Repetto, sinala ao respecto que “o ritmo dos traballos é bo. Dende o goberno local estamos a facer un gran esforzo para que todo estea a punto para a apertura”.

Concello de Lugo As tarefas de limpeza contemplan o interior e o exterior do edificio de Magoi

Unha das tarefas que require dun maior número de operarios e de máis horas é a limpeza dos cristais, tanto exteriores como interiores, polo que a firma encargada destes traballos destinará varias brigadas para intervir nas fachadas principal, nas traseiras e tamén nos cristais interiores.

Outra das intervencións que require máis medios técnicos e humanos é a propia limpeza do interior do edificio, co fregado mecanizado, aspirado e limpeza xeral das butacas e das salas.

Ramudo Limpeza da sala principal do novo auditorio

Na execución destes traballos estanse a empregar moitos medios técnicos como aspiradores de mochila, vasoiras eléctricas, fregadoras mecanizadas, plataformas de tesoira, elevadoras de ata 20 metros e hidrolimpadoras de gasolina.

Tamén, "outros produtos e maquinaria adecuados ás características dos materiais construtivos destas instalacións e acordes coas actividades a desenvolver”, sinala Mauricio Repetto.

Ademais, a intervención no novo auditorio inclúe tamén a limpeza dos solos e altos do aparcadoiro e a dos solos exteriores con hidrolimpadora.