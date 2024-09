El comercio pide una reorganización de las obras en el casco histórico de Lugo para salvar la Navidad

Los negocios de casco histórico de Lugo, de forma especial los comercios, están preocupados por la evolución de las obras para peatonalizar el recinto amurallado. Ahora su mirada está puesta en la campaña de Navidad, sin lugar a dudas una de las más importantes del año, por no decir la principal, para el comercio de proximidad.

Los comerciantes se quejan de que siguen acumulando pérdidas. Ya se daban por descontadas cuando comenzó el proceso de peatonalización. Incluso los más impertérritos optimistas son conscientes de que unas obras de semejante envergadura supondrán un beneficio a medio y largo plazo, pero también un perjuicio inmediato, por las molestias que siempre ocasiona este tipo de trabajos. Sin embargo, lo que realmente preocupa a los propietarios de estos negocios son los retrasos imprevistos, la incertidumbre o, mejor dicho, la certeza de que este camino se está haciendo demasiado largo. Más penoso de lo esperado.

Ante esta situación, el colectivo Lugo Monumental ha solicitado una paralización parcial de las obras durante las fiestas navideñas. Lo que solicita no es exactamente que se detengan los trabajos, sino más bien que haya una reorganización. Su presidente Luis Latorre dice que no tiene sentido “tener toda la ciudad abierta” en zanjas, cuando realmente no se puede estar trabajando de forma simultánea en todos esos lugares.

Lo que pide, en definitiva, es que se concentre el trabajo en aquellos puntos que pueden quedar más o menos rematados antes de diciembre y que no se abran más zanjas en zonas del casco histórico especialmente sensibles para la actividad comercial durante las fiestas navideñas.

Esta asociación, que agrupa a los negocios del casco histórico de la ciudad, denuncia que “se están concediendo nuevas prórrogas para la finalización de las obras (la última se aprobó este martes y prorroga hasta el 5 de noviembre el plazo de la de Montevideo) mientras que el mes de agosto se puede considerar prácticamente tiempo perdido, dados los muy discretos avances de las obras”.

Lugo Monumental asegura que “en la calle Montevideo tan solo se avanzó unos metros en la colocación del solado (aproximadamente 40 metros), en Quiroga Ballesteros se instaló el pavimento en la mitad del frontal del Colegio; y la calle Bolaño Rivadeneira lleva meses en el mismo estado y todo apunta a que el nuevo plazo dado también será incumplido”.

Cope Lugo Obras en la Rúa Montevideo

“Hay que tener en cuenta que el mes de agosto lo habitual es que las obras avancen enormemente, ya que es un mes seco en que las masas fraguan con rapidez y no hay interrupciones por la lluvia", añade.

Hablamos de una obra que acumula ya siete meses de retraso y que no se prevé que finalice pronto, ya que falta todavía un gran tramo por ejecutar”, precisa Luis Latorre en relación con esa parte del proyecto.

PLAZOS EN LA OBRA de MONTEVIDEO-BOLAÑO RIVADENEIRA

Fecha de inicio de las obras: 11/04/2023

Fecha prevista de finalización: 11/02/2024

Retraso acumulado: 7 meses

La Praza de Santo Domingo, abierta en canal

Denuncia que el caso de la Praza de Santo Domingo “es todavía más grave, ya que el balance de un mes de trabajo se reduce la apertura de una zanja en el encuentro con la Rúa da Raíña”.

“Además, que sepamos, todavía está pendiente la aprobación del nuevo proyecto para esta plaza”, precisó Latorre.

00:00 Volumen Compartir Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar Ramudo Los trabajos de peatonalización del casco histórico mantienen en obras desde hace meses el centro de Lugo

Tras la movilización social que hubo en la ciudad para paralizar el proyecto que contemplaba la destrucción de los árboles de la Praza de Santo Domingo, el gobierno local se comprometió a modificarlo para evitar esa situación. Ese compromiso se hizo público en abril de 2023, recuerda Lugo Monumental, y “17 meses más tarde todavía no ha presentado la modificación, por lo que la empresa no tiene un guión con el que trabajar”.

PLAZOS EN LA OBRA DE SANTO DOMINGO

Fecha de inicio de las obras: 24/06/2023

Fecha prevista de finalización: 23/04/2024

Retraso acumulado: 4 meses

Preocupación por el futuro

La asociación reconoce que “la preocupación es máxima, ya que la lenta ejecución de las obras y la falta de dirección por parte de la administración responsable, el Ayuntamiento de Lugo, puede poner en peligro el éxito de la campaña comercial más importante del año: la Navidad”.

Para los asociados de Lugo Monumental, recuerda la asociación, “el objetivo en este momento ya no es que se terminen las obras, sino hacer previsiones realistas para salvar esa campaña, puesto que de ello puede depender la supervivencia de pequeños establecimientos de la zona”.

Concello de Lugo Aspecto de la Praza de Santo Domingo cuando finalicen las obras de peatonalización en curso

las propuestas de lugo monumental

Ante esta situación, la asociación le planteará al gobierno municipal las siguientes propuestas:

Realizar una evaluación objetiva y realista del estado de las obras. De acuerdo con las empresas adjudicatarias establecer un calendario realista de los trabajos que se puedan acometer hasta el día jueves 5 de diciembre, el último laborable antes del puente que da inicio al grueso de la campaña navideña. Organizar dichos trabajos de forma que se rematen los tramos que sea posible y en los demás se abstengan de abrir zanjas o levantar pavimentos, suspendiendo esas actividades hasta el 7 de enero, tras el día de Reyes, y realizando en ese tiempo otro tipo de trabajos que no supongan molestias de gran calado. Establecer la circulación de tráfico de la forma menos invasiva posible y que permita liberar completamente de vehículos San Marcos y Rúanova, algo perfectamente posible ya en que la calle Teatro no se realizan trabajos y por lo tanto puede ser abierta a la doble dirección. Poner en funcionamiento el nuevo sistema de tráfico en la Plaza del Ferrol.

De esta forma, asegura Lugo Monumental, se evitaría la mayoría de los problemas derivados de las obras para el púbico y se facilitaría el acceso al casco histórico durante la campaña navideña.