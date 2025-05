El CD Lugo ante su futuro incierto: tres finales para evitar el descenso tras la destitución de Toni Seligrat

Lugo - Publicado el 05 may 2025, 09:18 - Actualizado 05 may 2025, 09:29

A falta de dos partidos fuera de casa y uno en el Anxo Carro, el CD Lugo se juega su futuro tras un doloroso 0-4 ante el Barcelona B, equipo que hasta esa derrota estaba en la penúltima posición. La decisión de Tino Saqués, propietario del club, de destituir a Toni Seligrat en pleno sprint final añade aún más incertidumbre a un equipo que, ahora más que nunca, debe superar su mala racha para evitar caer al pozo del descenso.

¿Revulsivo a última hora o fatalidad anunciada?

La destitución de Toni Seligrat, entrenador del Lugo, es un último golpe de efecto al que ya nos tienen acostumbrados los regidores del club del Miño, ya que el equipo atraviesa un momento delicado con tres jornadas decisivas por delante. Saqués, conocido por tomar decisiones de impacto, espera que el cambio de timón sea el impulso necesario para salvar al equipo de la categoría, aunque los plazos se agotan.

Tres finales y un destino incierto

El camino hacia la permanencia del Lugo pasa ahora por Tarragona, donde se enfrentará al Nàstic, equipo que lucha por entrar en la promoción de ascenso, y luego por recibir al Zamora, que ya no se juega nada, antes de cerrar la temporada en Amorebieta contra el colista. Las matemáticas no perdonan y cada partido es una final.

apoyo incondicional en los tres partidos clave

La afición del Lugo debe dejar a un lado las críticas y concentrarse en lo que realmente importa: alentar al equipo en cada partido, sin importar las decisiones del club ni los errores cometidos durante la temporada. Solo con un apoyo incondicional se puede crear la atmósfera necesaria para que el equipo enfrente este desafío con fuerza.

Este es el momento de la unidad. Es crucial mantener la concentración en los tres partidos que restan y creer que aún es posible alcanzar el objetivo. Si no se consigue, el descenso será inevitable, pero si jugadores y afición se mantienen firmes, puede que haya una última oportunidad para salvar al equipo del abismo.

Tres partidos, tres finales, y un destino que se decidirá en los últimos minutos de la temporada. El Lugo debe darlo todo para evitar caer en el olvido.