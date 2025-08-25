La Catedral de Lugo: donde la historia y el glamour se encuentran

En los últimos tiempos, este templo ha ganado un renovado interés gracias al incremento de turistas atraídos por los tres Patrimonios de la Humanidad de Lugo, entre los que destaca la propia catedral. Con su valioso legado histórico y artístico, la Catedral de Lugo ofrece mucho más que su imponente arquitectura: es un lugar donde la tradición religiosa se fusiona con la vida social de la ciudad.

Una Joya Histórica y Artística en el Corazón de Lugo

La Catedral de Lugo es un testimonio viviente de siglos de historia. En su interior se encuentran elementos de un incalculable valor, como la sillería del coro de Francisco Moure, el retablo de Cornelis de Holanda y la capilla barroca de Nuestra Señora de los Ojos Grandes. Además, la iglesia alberga una impresionante colección de imaginería religiosa que cautiva a todo visitante.

El Museo de la Catedral de Lugo (MDCL), creado en 1921, se encuentra en el triforio catedralicio y alberga más de 3.000 piezas únicas. Repartidas en siete secciones, estas piezas recorren la historia de la diócesis lucense. Entre ellas destaca el Crismón de Quiroga, una de las reliquias más famosas y apreciadas por su valor artístico e histórico.

Un Paseo por las Nubes: Una Experiencia Única

Para quienes buscan una experiencia aún más inolvidable, la Catedral ofrece el "Paseo por las Nubes", una visita guiada que permite acceder a una de las torres del templo. Desde allí, los visitantes pueden disfrutar de una vista panorámica impresionante de la ciudad de Lugo, una perspectiva poco conocida incluso por los propios lucenses.

como Escenario de Bodas: Un Evento de Alta Tradición

Chema Núñez Todos congregados en el atrio de la catedral lucenses

Pero la Catedral de Lugo también es un lugar vivo, donde se celebran importantes eventos, como bodas religiosas que combinan lo solemne con lo festivo. El pasado sábado, la catedral volvió a ser el escenario de una boda en la que participaron no solo los novios y sus seres queridos, sino también los cientos de turistas y visitantes que se encontraban en la zona. La ceremonia, que se celebró dentro del templo y después en la fachada principal barroca del templo, fue un ejemplo de cómo el edificio sigue siendo un punto de encuentro entre lo sagrado y lo social.

El acto, que reunió a familiares y amigos en el exterior del templo, con el bullicio de la ciudad de fondo, se despidió con la salida de los novios en un clásico Seat 600 dorado, bajo las miradas curiosas de turistas llegados de distintos rincones del mundo. Así, la catedral continúa siendo un lugar de encuentro, un testimonio de la fe, el amor y la comunidad de Lugo.

La Catedral de Lugo, Mucho Más que un Monumento

Chema Núñez Fachada principal de la catedral de Lugo

La Catedral de Lugo es mucho más que un simple monumento histórico. Con su impresionante arquitectura, su valioso patrimonio artístico y su papel activo en la vida social y religiosa de la ciudad, sigue siendo un lugar de referencia tanto para los lucenses como para los miles de turistas que la visitan cada año. En este lugar se fusionan la historia, el arte y la vida cotidiana, haciendo de la Catedral un verdadero símbolo de la ciudad de Lugo.