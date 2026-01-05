Desde un "castillo medieval" a unas "medias transparentes": estos son los regalos que piden a los Reyes Magos los niños y niñas de Lugo

Esta es la noche en la que se sabrá si se cumplen las peticiones de nuestra carta a los Reyes Magos. Aunque los juguetes siguen siendo los protagonistas, ciertas peticiones de este año revelan una imaginación desbordante y deseos que van mucho más allá de lo convencional. Desde castillos de Lego hasta material de pintura, algunos niños y niñas de la provincia de Lugo han dejado claro que sus intereses son tan variados como sorprendentes...

Juguetes de ensueño y mundos de fantasía

En el ámbito de los juguetes, está claro que las grandes construcciones y las sagas mágicas siguen ocupando un lugar especial. Julia ha pedido con entusiasmo la "casa de los tíos de Harry Potter de Lego", mientras que su hermano Jose sueña con recibir "un castillo medieval" y "coches de carreras".

Estas peticiones demuestran cómo los mundos de fantasía siguen alimentando la creatividad infantil.

El arte y la música como protagonistas

El interés por el arte y la música también ha quedado patente en las cartas de este año. Mariña ha expresado su deseo de tener una flauta dulce, especificando que, aunque le vale cualquiera, prefiere "la de madera". Su petición se completa con "un libro de flauta dulce para saber tocar las notas" y así aprender a usarla.

Además, ha solicitado dos lienzos con pinturas para pintar un cuadro, mientras que su hermana Rosalía ha optado por una pandereta -con su funda-, un libro para pintar y lápices de colores -también algunos animales de la saga Sylvanian Families, aunque esto lo ha confesado únicamente off the record-.

Peticiones prácticas... e inesperadas

Quería unas medias, medias transparentes" Mariña 10 años

Aún así, la petición más sorprendente ha llegado de la mano de la propia Mariña, una niña de 10 años con un enfoque eminentemente práctico.

En su carta a los Reyes Magos ha incluido un deseo muy específico y repetido con énfasis: "Quería unas medias, medias transparentes".

No contenta con ello, ha detallado que necesita "tres paquetes de medias transparentes" y otros "tres paquetes de medias transparentes negras", una solicitud que se aleja por completo de los juguetes tradicionales.

¡YA VIENEN LOS REYES MAGOS!

La magia de los Reyes Magos ya se siente en Lugo. Sus Majestades de Oriente han confirmado que todo está prácticamente preparado para la gran cabalgata de esta tarde. En unas declaraciones exclusivas a COPE Lugo previas al desfile, los reyes Gaspar y Baltasar han compartido sus impresiones y han ofrecido algunas recomendaciones para que la noche transcurra sin incidentes.

NOCHE DE ILUSIÓN... y prudencia

El rey Gaspar ha hecho un llamamiento a la prudencia, pidiendo a los asistentes que no se acerquen demasiado a las carrozas para evitar riesgos. "Es peligroso acercarse a las carrozas, entonces mejor que no se acerquen a ellas", ha explicado, señalando que el personal de apoyo necesita espacio para repartir los caramelos de forma segura. El objetivo principal, según ha insistido, es que disfruten los pequeños.

Más allá de estas advertencias, la noche promete ser especial, calificada por Gaspar como una "noche mágica" en la que intentarán "cumplir la mayor parte de los sueños" de la gente.

ultimando preparativos Y PENDIENTES DEL TIEMPO

Por su parte, su colega Baltasar ha enviado un mensaje claro a los más pequeños de cada casa: "Estaremos por Galicia para repartir regalos a todos, así que portaos bien". Además, ha dejado entrever que también "puede haber algo para los mayores".

En lo que respecta a Melchor, no pudo hablar porque se encuentra ultimando los preparativos para que no falte de nada y muy pendiente de la meteorología. Aún así, Sus Majestades no se muestran preocupadas y aseguran que las cabalgatas se celebrarán haga el tiempo que haga, porque lo más importante es la ilusión de los más pequeños.

HORA Y LUGAR DE SALIDA DE LAS PRINCIPALES CABALGATAS