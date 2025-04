Altri se queda sin los 30 millones del Perte de descarbonización: las plataformas contrarias lo aplauden y la empresa anuncia recurso

El Ministerio de Industria ha confirmado que el Gobierno dejará a la multinacinal lusa Altri sin las ayudas europeas que había solicitado la compañía del PERTE de Descarbonización para la puesta en marcha de su fábrica de fibras textiles a base de celulosa en el municipio lucense de Palas de Rei, una información que ha llevado a la compañía a anunciar, antes incluso de conocer la propia resolución de forma oficial, que presentará recurso a la misma.

Greenfiber, la sociedad promotora del Proyecto GAMA -formada por Greenalia y la multinacional lusa Altri-, para implantar en el municipio lucense de Palas de Rei una fábrica de fibras textiles a base de celulosa, ha confirmado su intención de recurrir la resolución que podría dejar esta iniciativa industrial fuera de los fondos europeos a los que aspiraba para financiar una parte de las instalaciones proyectadas.

En todo caso, también aclara que "la decisión de continuar con el proyecto nunca ha estado supeditada a la inclusión de GAMA" en esa convocatoria.

Greenfiber Recreación de una vista aérea del futuro complejo industrial de Greenfiber

De hecho, aclaró que la viabilidad de este proyecto no radica en el Perte de descarbonización, sino que esta posibilidad era "una más de las vías que la empresa está explorando para articular la estructura financiera del proyecto y reducir el riesgo de la inversión inicial", que supera los 1.000 millones de euros, asociado "al uso de nuevas tecnologías y a un elevado nivel de innovación".

Por lo tanto, concluye, "la no obtención de esta ayuda no altera la hoja de ruta prevista".

división en el ámbito político

Esta noticia ha provocado una reacción inmediata en el ámbito político. El secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, recordó que él mismo la había anticipado hace unos meses y dijo que es, sin duda, "una buena noticia para Galicia".

No opina lo mismo, la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana. Acusó al Gobierno de España de no guiarse en este asunto por criterios técnicos, sino por dictados políticos, en función de sus propios intereses.

De hecho, dijo que el ejecutivo está utilizando esos fondos europeos de los Pertes como si fuese "una caja de tesorería" para financiar "la campaña electoral del señor Sánchez".

Xunta La conselleira María Jesús Lorenzana en el Parlamento de Galicia

las organizaciones ecologistas no se fían

Por su parte, la portavoz de la Plataforma Ulloa Viva, Zeltia Laya, valora el hecho de que el proyecto de Altri en el municipio de Palas de Rei se haya quedado fuera de la financiación del Perte de descarbonización, pero recuerda que no se puede "bajar la guardia".

En ese sentido, recuerda que "30 millones no son nada para ellos, calderilla", habida cuenta de que la sociedad promotora del Proyecto GAMA reclama unos 250 millones de fondos públicos para afrontar una inversión total que podría superar, según datos de la propia empresa, los 1.000 millones de euros.

"Valoramos positivamente", esta información, pero "nos mantenemos alerta", porque la empresa "tiene solicitadas varias ayudas".

A su juicio, aunque es un momento para estar "contentos, porque las noticias son positivas", Laya recuerda que habrá que leer la "letra pequeña" de esa resolución, para conocer los argumentos que han llevado al Gobierno de España a tomar esa decisión.

La portavoz de la plataforma recordó que los opositores a esta proyecto industrial volverán a concentrarse el próximo 8 de mayo ante el Congreso de los Diputados para "dejar muy claro" que Altri no debe recibir "ni 30 ni 250 millones".

COPE Peregrinas americanas protestan en Palas contra Altri

La organización ecologista Greenpeace, que también se ha opuesto activamente a la implantación de la fábrica de fibras textiles a base de celulosa promovida por la multinacional lusa, ha calificado como "un gran paso" la confirmación de que ese proyecto industrial no recibirá fondos del Perte de descarbonización.

Mediante un comunicado, Greenpeace precisa que acoge esa información con "cautela" y asegura también que la organización se mantendrá "atenta a la publicación del expediente", previsiblemente "en los próximos días".

De hecho, la organización ecologista espera que esa resolución se haga pública para conocer si la solicitud de Altri ha sido denegada por una "cuestión de plazos" o por "dudas" por parte del Gobierno sobre "la sostenibilidad y la viabilidad del proyecto".

Al igual que Ulloa Viva, Greenpeace insiste en pedir "prudencia", porque "parece lógico que Altri no reciba esos 30 millones para un proyecto que no va a descarbonizar absolutamente nada", pero "lo que realmente necesitamos escuchar por parte del Gobierno central es que no saldrá" para ese proyecto "ni un solo euro de las arcas públicas", porque es "enormemente perjudicial para el medio ambiente y la sociedad gallega".