Abbey Road: El tributo a The Beatles que no te puedes perder en Lugo

Las entradas para el concierto de Abbey Road, reconocido como uno de los mejores tributos a The Beatles, de ya están disponibles en ataquilla.com

"Cuales -canciones- no ponemos"

Hablando con Ferrán Corbalán, uno de los integrantes del grupo, comentó que la música de los Beatles "ya se ha convertido en música clásica". Sin embargo, el verdadero dilema surge al seleccionar el repertorio, ya que en un espectáculo de más de dos horas, inevitablemente hay que dejar fuera algunas de las gloriosas canciones de los de Liverpool. "El problema viene cuando hay que decidir qué canciones no ponemos", agregó Corbalán.

Un espectáculo para todas las generaciones

Abbey Road ofrece un homenaje visual y sonoro a los Beatles que va más allá de la música. Su show, titulado The Beatles Show, combina tecnología y la esencia de la banda original. Con una duración de dos horas, el espectáculo incluye una pantalla grande, tres cambios de vestuario representando las distintas etapas de los Beatles, así como una exhibición de luces y proyecciones que lo convierten en una experiencia única en Europa.

Un viaje en el tiempo

Los conciertos de Abbey Road son un fascinante viaje al pasado, donde el público puede revivir los grandes éxitos de los Beatles, desde Love Me Do hasta Let It Be, pasando por himnos que nunca fueron interpretados en vivo por la banda original. Abbey Road ha realizado más de 2.000 conciertos en cuatro continentes, consolidándose como un referente en el mundo de los tributos.

Venta de entradas

No te pierdas la oportunidad de disfrutar de Abbey Road en Lugo. Las entradas están a la venta en ataquilla.com para su actuación el 30 de noviembre en el Auditorio Gustavo Freire. ¡Una experiencia inolvidable te espera!