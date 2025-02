Más de 61.000 personas en un año no pueden estar equivocadas: se abren las reservas para navegar por un paraíso natural en Lugo

La Diputación de Lugo ha abierto el plazo para reservar plaza en las rutas fluviales en catamarán por la Ribeira Sacra, que el año pasado disfrutaron más de 61.000 personas, “reafirmando el éxito de este servicio y el impacto económico positivo que tiene para la provincia”, dijo la responsable provincial de Turismo, Pilar García Porto.

García Porto explicó, en declaraciones a los medios de comunicación, que se mantendrán esta temporada los dos recorridos habituales: la ruta fluvial Cañón do Sil , que parte del embarcadero de la Diputación en Ponte do Sil, en Monforte de Lemos, y tiene una duración de 2 horas; y la Ruta Fluvial del Cabo do Mundo, que parte de Belesar Pueblo, en O Saviñao, y que transita por el río Miño, con una duración aproximada de 2 horas.

Deputación La Diputación de Lugo ofrece dos rutas fluviales por la Ribeira Sacra que discurren por espacios naturales de singular belleza

La ruta fluvial Cañón do Sil incluye dos travesías con una capacidad total de 159 plazas, distribuidas en 107 plazas en el catamarán Mencía y 53 en el monocasco Cañón do Sil. Por su parte, la ruta fluvial Cabo do Mundo contará con una capacidad total de 63 viajeros, a bordo del catamarán Pelegrín.

Las personas interesadas en realizar estos viajes turísticos pueden adquirir sus billetes desde este lunes en reservas.rutasembalses.es para la nueva temporada, que arrancará el 22 de marzo y se prolongará hasta final de año.

Por otra parte, a través de la página web, el visitante puede conocer todos los detalles necesarios “para programar su experiencia en catamarán, consultar tarifas, horarios, modificar la reserva o consultar información de interés”.

Deputación Las rutas fluviales ofrecen a los visitantes una perspectiva única de la Ribeira Sacra

"paisajes impresionantes"

“Las rutas fluviales de la Ribeira Sacra recorren algunas de los paisajes más impresionantes de la provincia, convirtiéndose en un auténtico motor económico para la comarca, al fomentar el turismo y la dinamización de las economías locales”, subrayó la diputada.

Además, los usuarios podrán acceder a las tarifas especiales para colectivos como gente joven, estudiantes, personas jubiladas, desempleados o familias numerosas. Los niños de hasta 3 años viajan gratuitamente.

un bien mundial

El presidente del Consorcio de Turismo Ribeira Sacra, Luis Fernández Guitián, aseguró que a día de hoy "todo parece indicar" que la comarca será declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2026.

Fernández Guitián hizo estas declaraciones después de que el conselleiro de Cultura, José López Campos, informase de que la Xunta de Galicia ya le hizo entrega de la documentación definitiva de la candidatura 'Ribeira Sacra: Paisaxe da Auga' al Ministerio de Cultura, que ya la ha depositado ante el Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco, que tiene su sede en la capital francesa.

Archivo Cope Vista del Cabo do Mundo desde la viñas de la Ribeira

"Se están cumpliendo los plazos de una forma estricta", dijo el presidente del consorcio, quien opina que esta nueva candidatura "reforzada" cumple todos los requisitos para recibir una respuesta positiva por parte de la Unesco.

Además, recordó, "es la única candidatura española a Patrimonio de la Humanidad en tres años".

Desde su punto de vista, "todo parece indicar que la Ribeira Sacra va a ser el siguiente bien mundial en Galicia" dentro "de algunos meses", cuando la Unesco emita su resolución definitiva, en el año 2026.

Recordó, en ese sentido, que se trata de "un lugar único, que siempre sorprende a aquellos que lo visitan por primera vez", pero también, incluso, "a aquellos que vivimos allí", dijo Fernández Guitián.

"Estamos orgullosos de vivir en este lugar", dijo el presidente del consorcio.