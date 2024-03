El posible traslado del CRAEGA a Lugo causa revuelo institucional en Monforte

El posible traslado del Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (CRAEGA) desde su actual sede en Monforte de Lemos a Lugo, para unificar los servicios técnicos y administrativos del órgano rector, ha provocado la reacción por parte del gobierno local de la ciudad del Cabe, con su alcalde, el socialista José Tomé, a la cabeza, quien considera que esta situación es la consecuencia de una "decisión política".

En declaraciones a los medios de comunicación,Tomé aseguró que este posible cambio en la ubicación de la sede del CRAEGA no responde a un interés por parte del consejo regulador por "mejorar la comodidad de sus trabajadores".

A su juicio, "hay otros intereses", porque a pesar de que en este momento la sede del CRAEGA está en unas instalaciones municipales, propiedad del Concello de Monforte de Lemos, el gobierno local no fue informado "en ningún momento".

"Nadie se puso en contacto con nosotros", se quejó Tomé. Dado que el consejo regulador tuvo su sede en Monforte desde su creación, "qué menos que informarnos", añadió, "nos guste o no nos guste su decisión", porque es algo que responde a un "sentido de lealtad y de respeto institucional".

El regidor local también quiso dejar claro que, si finalmente el CRAEGA decide cambiar la ubicación de su sede, no será por falta de "alternativas". De hecho, dijo que el gobierno local le propuso quedarse en su sede actual y poner a su disposición locales complementarios para responder a sus necesidades.

También le ofreció la alternativa de trasladarse a Expolemos, con un "acondicionamiento" de los locales necesarios por parte del ayuntamiento, e incluso ocupar "los edificios ubicados detrás del Pazo de Tor", que ya han sido equipados con conexión a internet mediante "banda ancha".

"Aunque a mí me dijeron que sí", dijo Tomé, "al menos a la alternativa del Pazo de Tor, pero parece que finalmente ninguna les vale".





¿Traslado por motivos políticos?

"Esto obedece a otras causas. No a que no quisésemos colaborar o que no ofrecíesemos alternativas. Algún día se sabrá por qué", insistió el alcalde, quien le pidió a la directiva del órgano rector que "no diga cosas que no son" y que "lo reconsidere", porque el "CRAEGA se creó aquí, en Monforte".

En todo caso, insistió en que la información sobre este posible traslado el ayuntamiento la tiene a través de los propios trabajadores, porque "nueve" de ellos son personas que viven "en el Val de Lemos".

"Queremos que siga aquí, lleva aquí desde que comenzó", pero "el consejo en ningún momento se puso en contacto con nosotros", precisó el regidor local.

En cuanto a la posibilidad de que el consejo regulador traslade finalmente su sede a la capital lucense y mantenga una delegación en Monforte de Lemos, opina que "no saldría más barato" y no supondría una mejor solución.

"Dejar una delegación aquí y comprar un local en Lugo para tener allí otra delegación no va a salir más barato. Eso hay que pagarlo. Alguien lo tendrá que pagar. Sobran argumentos para decir que no tienen razón y que deberían reconsiderar su postura", concluyó.





Cuatro años de "engaños"

Por su parte, el presidente del CRAEGA, Francisco López Valladares, aseguró en declaraciones a COPE Lugo que Tomé "sabe desde hace 7 años" que el consejo estaba "buscando otras instalaciones", porque las actuales "no son adecuadas para el trabajo" que desarrolla su personal.

De hecho, afirmó que el Concello de Monforte no autorizó reformas en esas instalaciones a pesar de que los trabajadores tenían que soportar en pleno verano temperaturas superiores a los 30 grados.

López Valladares afirmó que Tomé estuvo "cuatro años engañando" al CRAEGA, porque tenía "muy avanzadas las negociaciones con el anterior presidente de la Diputación, Darío Campos" para un proyecto "muy ambicioso en el Pazo de Tor", pero el actual lo metió "en un cajón".

En cuanto a la futura ubicación de la sede principal del consejo regulador, el presidente del CRAEGA aseguró que la Xunta de Galicia está "insistiendo" y "presionando" para que no se marche de la capital de la Ribeira Sacra, a lo que López Valladares responde asegurando que está dispuesto a "escuchar ofertas", pero siempre y cuando sean "por escrito".

"Llevo cinco años de 'palleta', que me engañan para un lado y para otro, y quiero acciones concretas que sean viables para el consejo regulador", advirtió.