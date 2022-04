Leche Río afirma que la sanción de la AICA es un error administrativo y que ha presentado recurso

El grupo Leche Río ha emitido un comunicado en el que desmiente que esta empresa fuese sancionada por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) porque sus contratos con los proveedores no incluyesen “la información mínima obligatoria” de acuerdo con la Ley de la Cadena Alimentaria, tal y como informó la asociación Agromuralla, que agrupa a ganaderos de leche de las provincias de Lugo y A Coruña.

De hecho, Agromuralla informaba de que la AICA le había dado la razón a sus denuncias, presentadas en 2020, con respecto al hecho de que los contratos examinados, de empresas como Leche Río, Lactalis y Celega, “no incluyen los extremos que, como mínimo, deben contener los contratos alimentarios”, de acuerdo con la Ley de la Cadena.

“Desde Grupo Leche Río, queremos desmentir la información remitida por la Asociación Agromuralla, ya que la empresa no ha sido sancionada porque los contratos no incluyan la información mínima que es obligatoria de acuerdo con la Ley de Cadena, sino por no haber facilitado la documentación requerida por la AICA en el tiempo requerido para ello, por un mero error administrativo”, precisa la empresa lucense.

RECURSO

En cualquier caso, añade que la sanción, impuesta por "incumplir la obligación de suministrar la información que se le sea requerida por la autoridad competente en el ejercicio de sus funciones”, ha sido “recurrida por entender que se trata de un error administrativo, sin culpa ni dolo”.

El recurso se está tramitando ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo y está pendiente la celebración de la vista, fijada para el próximo mes de mayo.