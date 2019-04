Vuelven las concentraciones para reclamar el cuarto Xulgado do Social en Lugo

Lugo, 23 de abril.- La CIG volvía a protagonizar esta mañana una nueva concentración ante la sede judicial de Lugo, en la Praza de Avilés, para reclamar la creación del cuarto Xulgado do Social en la capital lucense, dado que el sindicato considera que el refuerzo prometido por el Ministerio de Justicia no es más que “un parche” que no viene a resolver el problema estructural que padece esta provincia.

El secretario de Organización de la CIG, Lois Neto, recordó que ese refuerzo judicial, comprometido por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, después de una reunión con la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, no solo “no es suficiente”, sino que “no es una realidad”.

En relación con ese refuerzo, que en la práctica iba ser equivalente a la creación de una nueva unidad judicial, al menos de forma temporal, Lois Neto aseguró que “no hay constancia de esos contratos en ningún ámbito”, de modo que ni siquiera se ha buscado una solución para salir del paso ante la gran cantidad de casos que esperan resolución en los juzgados de Lugo.

A su juicio, el anuncio de ese refuerzo provisional no es más que una “medida propagandística”, una “cortina de humo para esconder el maltrato del Gobierno” a los “trabajadores y trabajadoras de Lugo”, que quedan “en el más absoluto desamparo”.

Desde su punto de vista, la situación de los juzgados de lo Social en Lugo no es algo coyuntural, sino un problema de carácter estructural, de modo que la creación de esa cuarta unidad “es absolutamente necesaria”.

“Lo otro es un parche”, dijo Neto, quien también recordó que esa inacción la están pagando “las familias de Lugo con sus casos acumulados en el juzgado” y sin posibilidad “de defender sus derechos laborales”.