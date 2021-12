Vázquez anuncia en Lugo 6,4 millones para poner en valor las reservas de la Biosfera en 2022

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha informado de que la Xunta de Galicia destinará el próximo año un presupuesto de 6,4 millones de euros para impulsar actuaciones que contribuyan “a la puesta en valor de la riqueza natural de las siete reservas de la Biosfera” que hay en la Comunidad Autónoma.

Lo avanzó en Lugo, durante la inauguración de una exposición itinerante, cuyo periplo comienza precisamente en la capital lucense -por ser esta provincia la que concentra más declaraciones, cuatro de las siete que hay en Galicia-, sobre “esos espacios de valor incalculable”.

La conselleira informó de que los recursos que se reservan para 2022 permitirán llevar a cabo acciones y proyectos que contribuirán a desarrollar el potencial de esas reservas de la Biosfera, con el objetivo final de poner “en el punto de mira a nivel mundial las excelencias naturales y paisajísticas de Galicia”.

Ayudas para municipios y entidades sociales

Precisó, asimismo, que la mitad de ese presupuesto total, unos 3,2 millones de euros, irá destinada a ayudas para los 86 municipios rurales incluidos en esas reservas, así como para las entidades sociales, ambientales y de montes vecinales de los mismos.

Además, se establecerá una orden de ayudas de 1,85 millones de euros para los gestores de las reservas de As Mariñas coruñesas e Terras do Mandeo, Terras do Miño, Os Ancares lucenses e Montes de Navia, Cervantes e Becerreá y el Área de Allariz.

Por último, la Xunta establece 1,3 millones para promover actuaciones en las tres reservas que gestiona directamente - Río Eo, Oscos e Terras de Burón, la transfronteriza Gerês-Xurés y la Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel- para crear infraestructuras de uso público.

En el caso de la Ribeira Sacra, precisó, para poner en marcha un plan de señalización y “visibilidad”, dado que ha sido la última reserva declarada.