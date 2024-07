Tres ahogamientos en el mes de julio... ¿Son peligrosos para bañarse los embalses de Lugo?

Tres personas han perdido la vida en los embalses de la zona sur de Lugo en lo que llevamos del mes de julio, dos de ellas eran bañistas que fallecieron al ahogarse en aguas de Os Peares y Belesar, en Chantada y Taboada. La tercera víctima mortal es un joven que se cayó al agua cuando estaba pescando con un amigo en una pequeña embarcación en el municipio de O Páramo. Estos sucesos han provocado muchas dudas. Preguntas que vamos a intentar responder.



¿Está prohibido bañarse en los embalses de Lugo?

Lo cierto es que no. Al contrario. Lo explicaba en la Cadena COPE el presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), José Antonio Quiroga. El agua de un encoro procede de un río y la gente puede bañarse con libertad en los cauces de nuestra provincia, salvo que exista una prohibición expresa por motivos de seguridad, que tiene que estar, en cualquier caso, debidamente señalizada.

En todo caso, ¿es peligroso bañarse en los embalses?

Puede serlo si no somos precavidos y tomamos las consecuentes medidas de precaución a la hora de meternos en el agua. Hay que tener cuidado. Un encoro no es como un río y tampoco es una playa. La ribera no sigue una evolución lineal, de manera que, en cualquier momento, el bañista puede encontrarse con un escalón y perder pie. Además, normalmente son muy profundos, por lo que el riesgo siempre existe.

"Este verano hubo varios sucesos. En concreto, tres fallecimientos en el mes de julio por ahogamiento", explica Quiroga. Sin embargo, también matiza que "otros años no hay ninguno". Por lo tanto, "no es una cuestión de altísimo riesgo", aunque "sí lo hay, es obvio".

¿Cómo evitar riesgos?

Básicamente, hay que tener cuidado, lo mismo que cuando nos bañamos en el mar o en río. Es importante ser conscientes del medio en el que nos encontramos, eso sí, y también de nuestras propias capacidades. Por supuesto, es peligroso bañarse en cualquier lugar de mucha profundidad si no somos buenos nadadores.

Es muy importante tener en cuenta, al menos en los embalses de la zona sur de la provincia de Lugo, cómo es la propia orografía del terreno. Si nos fijamos en el entorno de la Ribeira Sacra, en muchas zonas pueden verse los bancales tan característicos de esta comarca, donde se cultivan las viñas mediante el sistema conocido como viticultura heroica. En realidad, son como grandes escalones que descienden hacia el cauce de los ríos Miño y Sil.

Quiroga recuerda que lo mismo sucede con las zonas inundadas. El fondo no es un suave lecho de arena que le permite al bañista irse metiendo de forma progresiva en el agua. "No es un terreno lineal, el fondo puede ser abrupto. Tú no lo ves cuando te metes en el agua, pero puedes estar caminando por uno de esos bancales y, al acabarse, perder pie, porque el siguiente está a varios metros de profundidad".

¿Son todas las zonas igual de peligrosas?

Aunque siempre es conveniente extremar la precaución, evidentemente hay lugares en los cuales el riesgo es mayor. De hecho, hay zonas en las que está prohibido el baño o existen señales que advierten expresamente a los bañistas del peligro. Sucede, precisamente, en las inmediaciones de las propias presas.

Quiroga recuerda que en esos lugares ya hay señales para advertir del peligro, porque son zonas en las cuales las "empresas concesionarias" de las presas "desembalsan agua" para producir energía eléctrica, con lo cual, varía el nivel del agua y también pueden generarse corrientes.

Como norma general, precisa el presidente del organismo de cuenca, el baño está permitido en los embalses de la zona sur de Lugo, pero como en cualquier otra situación en la vida, es fundamental el sentido común y la precaución para hacer uso de estos espacios naturales.