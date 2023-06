El presidente de la Xunta y el delegado del Gobierno apadrinan la reapertura del Balneario de Guitiriz

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó que el turismo termal de “calidad y diferencial” que ofrece Galicia sitúa a esta Comunidad Autónoma como referente en este campo, al concentrar el 20% de la oferta de establecimientos termales de toda España y llegar a los 150.0000 visitantes durante lo 2022.

El titular del Gobierno gallego participó en el acto de inauguración del Iberik Gran Balneario Guitiriz & Golf, que ha recuperado este edificio centenario para darle una nueva vida como centro hotelero y de ocio.

El mandatario autonómico aseguró que la apuesta por el patrimonio termal de Galicia es un valor seguro, dado que la calidad de las aguas termales gallegas es reconocidas desde hace siglos. De hecho, dijo que Galicia es en la actualidad la primera potencia termal en España y la segunda de Europa.

Aseguró que, gracias a la iniciativa privada y con el apoyo de la administración autonómica, hoy los balnearios gallegos “representan el 20 % de toda la oferta termal en España”, un abanico disponible para un visitante que rechaza el turismo masificado y busca calidad y salud.

"LAS COSAS SE ESTÁN HACIENDO BIEN"

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que también participó en la inauguración, afirmó que “la apertura de este hermoso y sanador establecimiento hostelero es la muestra, la evidencia de que las cosas se están haciendo bien, a pesar de las dificultades coyunturales, impulsando el empleo y la economía del rural”.

Pedro Blanco dijo que “no estamos tan mal”. No, al menos, “como algunos pretenden, pues ninguna empresa se lanza a una inversión millonaria si no ve oportunidades de negocio, si no está segura de que las condiciones y el momento son propicios”.

“Hoy es un gran día para Guitiriz, pero también para Galicia. Un día que nos confirma que vamos por el buen camino”, aseguró.

Por su parte, Alfonso Rueda aseguró que “Galicia está de moda”, tal y como lo demuestran los datos de afluencia de visitantes a la Comunidad.

LA OBRA

El Gran Hotel Balneario de Guitiriz, de la cadena hotelera española Iberik Hoteles, reabrió sus instalaciones a mediados de mayo, después de finalizar las obras de rehabilitación del complejo, que comenzaron en febrero de 2022 y han supuesto una inversión de 8,5 millones de euros para la empresa promotora.

La compañía afirma que su objetivo es “devolver al balneario”, que está situado a medio camino entre A Coruña y Lugo, “su posicionamiento como uno de los referentes del turismo termal a nivel nacional”.

Para ello, ha acometido una rehabilitación integral del edificio centenario, que dispone de más 103 habitaciones a disposición de los clientes, repartidas en los 9.800 metros cuadrados construidos.

A las instalaciones hoteleras se suman un campo de golf de 9 hoyos, de más de 30 hectáreas, una pista de tenis y dos de pádel. Todo ello rodeado de zona ajardinada y un bosque con rutas peatonales para la práctica del senderismo.

La capilla y fuente de San Juan, dentro del propio recinto, es el origen del Balneario de Guitiriz, aunque en realidad la utilización terapéutica de las aguas “minero medicinales de Guitiriz data del siglo XVII”.

En marzo de 1902, esas aguas fueron reconocidas por Decreto del Consejo de Sanidad y declaradas de utilidad pública debido a sus características.

Precisamente, la fama de ese manantial llevó a la construcción del hotel, “un edificio modernista original, que fue fundado en 1908, pero no fue explotado hasta 1912, y que funcionaba como alojamiento de apoyo a los usuarios de las aguas termales”, recuerda la cadena hotelera.

Inicialmente, el Balneario ha generado 50 puestos de trabajo, pero la empresa asegura que esa cifra se verá incrementada “a medio plazo”.