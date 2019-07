Patricia Otero dice que no llamó “machista” a Arias porque no piensa eso de él

Lugo, 12 de julio.- La diputada autonómica Patricia Otero aclaró que en ningún momento le llamó “machista” a su rival por la Secretaría Xeral del PSdeG en la provincia de Lugo, José María Arias, sino que utilizó ese calificativo para referirse a uno de los comentarios que hizo el alcalde de Castroverde en relación con su candidatura, porque dijo que estaba “teledirigida”.

En declaraciones a Cope Lugo, Patricia Otero quiso “zanjar” esta polémica, porque sus palabras simplemente se referían a un comentario que, a su juicio, tenía “tintes machistas”.

“No le llamé machista porque, sencillamente, no creo que sea una persona machista. Realmente no lo creo, porque si no no estaría en este partido”, dijo Arias, quien una vez más recordó que ambos candidatos están “en el mismo barco” y que de este proceso tiene que salir un partido “más fuerte y cohesionado”.

Aseguró que Arias es un “buen” alcalde, que lleva muchos años trabajando en el Partido Socialista, y su intención es “apoyar y respaldar” desde la organización a todos los cargos institucionales, de modo que, superado este proceso, trabajará “codo con codo” con él.

Su objetivo es que “en las próximas elecciones el Partido Socialista sea la primera fuerza en votos en la provincia de Lugo”, pero para ello “hay que centrar todos los esfuerzos” y dejar de lado “diferencias y discusiones”.