Nace una ruta turística en O Courel que combina la visita a los hábitats del oso con la producción apícola

La nueva Ruta del Oso y de la Miel de O Courel es una iniciativa que pretende combinar el desarrollo rural y el turismo activo con la conservación de un hábitat adecuado para el oso pardo y el mantenimiento de la apicultura en la zona, una actividad importante para la economía local.

Esta iniciativa ha surgido de la mano de la Asociación de Desenvolvemento Rural Serra do Caurel, en el marco del proyecto europeo LIFE Oso Courel, que coordina la Fundación oso Pardo (FOP).

La ruta, de 16 kilómetros de longitud, recorre algunos parajes singulares de este territorio y permite visitar “paisajes y hábitats oseros”, informan sus promotores, así como “elementos que muestran la estrecha convivencia de los habitantes de estas montañas con la naturaleza”.

Entre estos elemento, destacan “los alvares tradicionales de piedra seca construidos antiguamente para proteger los colmenares”.

Un rico patrimonio cultural

“Esta zona reúne una de las mayores concentraciones de alvares que se conocen, y algunos de ellos se encuentran restaurados y en uso. Esta rica cultura merece ser puesta en valor”, señala Marcos Reinoso, presidente de la Asociación de Desenvolvemento Rural Serra do Caurel.

Una apreciación compartida por el presidente de la Asociación Galega de Apicultura (AGA), Xosé Torres, para quien “el futuro de la apicultura en O Courel está ligado tanto a su cultura como a sus paisajes y naturaleza, que permiten producir mieles ecológicas de alta calidad a partir de una amplísima variedad de flores”.

La alcaldesa de Folgoso do Courel, Lola Castro, municipio en el que se encuentra la localidad de Seceda, de la que parte este nuevo itinerario, destaca que “es positivo que la ruta esté vinculada al mundo de la apicultura y que los vecinos hayan participado de forma activa en su creación y diseño”.

La ruta ha sido acondicionada por trabajadores locales contratados por la FOP dentro del proyecto LIFE.

El diseño del itinerario se ha realizado en colaboración con entidades como la Asociación Galega de Custodia do Territorio (AGCT), la Asociación Galega de Apicultura (AGA), la Asociación de Vecinos de Seceda, el Concello de Folgoso do Courel o el Xeoparque Montañas do Courel.